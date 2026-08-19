Brutal ataque de un perro a un niño de 3 años: recibió 65 puntos en el rostro

Un niño de tres años permanece internado en el Hospital Infantil Municipal de Córdoba luego de ser atacado por un perro durante la madrugada del lunes 17 de agosto. El menor sufrió una importante lesión en el rostro, por la que debió ser sometido a una cirugía reconstructiva y recibió 65 puntos de sutura.

El episodio ocurrió en una vivienda de barrio Remedios de Escalada, donde el pequeño se encontraba en la casa de su abuela. Por circunstancias que todavía no fueron precisadas, el animal lo mordió en el rostro y le provocó una grave lesión en la zona del pómulo y la nariz.

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Según la información conocida, se trata de un perro mestizo de edad avanzada, con problemas de visión. De acuerdo con lo relatado por la familia, el ataque se habría producido luego de que el niño pisara accidentalmente una de sus patas.

Cirugía reconstructiva

Tras el ataque, los familiares trasladaron al menor hasta el Hospital Infantil, donde ingresó al shock room debido a la gravedad de las heridas. El equipo de cirugía plástica realizó una intervención reconstructiva que se extendió durante aproximadamente dos horas. Los profesionales debieron suturar la mejilla y la nariz del niño, con especial cuidado por tratarse de una lesión en el rostro.

El director del hospital, Daniel Marín, explicó que se trató de una cirugía compleja y que fue necesario realizar una gran cantidad de puntos para reconstruir la zona afectada, tanto desde el aspecto funcional como estético.

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El niño se encuentra estable y con evolución favorable, acompañado por un familiar en una sala común. Sin embargo, permanece bajo vigilancia médica por el riesgo de infección asociado a las mordeduras de animales y deberá continuar internado entre cinco y diez días.

Hasta el momento, no fueron determinadas con precisión todas las circunstancias en las que ocurrió el ataque. Desde el hospital señalaron que el único dato confirmado es que sucedió durante la madrugada en la vivienda de un familiar.

El caso se produce en medio de una serie de ataques de perros registrados durante los últimos días en distintos puntos de Córdoba. Uno de los episodios terminó con la muerte de un niño de tres años en barrio Suárez, mientras que otro menor, de dos años, resultó herido tras ser atacado por un dogo en Villa Caeiro.