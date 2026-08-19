Detuvieron a un inspector municipal de Córdoba acusado de extorsionar a comerciantes: investigan una trama con más implicados

Un inspector del área de Habilitaciones de Negocios de la Municipalidad de Córdoba fue detenido por orden del fiscal Guillermo González, acusado de integrar una maniobra de presunta extorsión contra comerciantes que buscaban obtener la habilitación de sus locales. La investigación también derivó en la imputación de su pareja y los investigadores sostienen que el expediente continúa abierto.

El detenido es Félix César Escobar Rivarola, de 49 años, quien fue arrestado tras un allanamiento realizado por personal de Delitos Económicos. En el procedimiento también secuestraron documentación, dispositivos electrónicos y ocho armas de fuego que serán analizadas en el marco de la causa.

De acuerdo con la investigación, el inspector habría aprovechado las funciones que desempeñaba dentro del municipio para obtener un beneficio económico indebido. El ayudante fiscal de Delitos Económicos, Pablo Bazán, indicó en El Doce que la pesquisa permitió reunir pruebas sobre dos episodios concretos. "Habría exigido sumas de dinero para que la habilitación regular que estaban tramitando estos comerciantes pudiera concluirse sin que se dispusiera alguna clausura arbitraria por el inspector".

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La sospecha es que los comerciantes eran presionados mientras realizaban trámites administrativos y que los pagos eran solicitados para evitar inspecciones o medidas que afectaran la continuidad de sus negocios.

La esposa también quedó imputada

La investigación no sólo apunta al inspector. El fiscal también imputó a Flavia Paola Freites, pareja de Escobar Rivarola, al considerar que habría tenido una participación relevante en la maniobra investigada. "Habría prestado alguna colaboración indispensable para la extorsión de su pareja", afirmó Bazán.

La mujer permanece en libertad y será citada a declarar en los próximos días.

Qué encontraron en el allanamiento

Durante el operativo realizado en el domicilio de la pareja, los investigadores secuestraron teléfonos, otros dispositivos electrónicos y papeles que ahora serán peritados para reconstruir el circuito de las presuntas extorsiones. Se encontraron ocho armas de fuego, entre ellas escopetas, que también quedaron bajo análisis judicial.