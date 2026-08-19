Tiroteos cerca de un colegio de Villa Urquiza en Córdoba: "Los chicos ya saben que tienen que correr a refugiarse"

La escalada de violencia en barrio Villa Urquiza, en la ciudad de Córdoba, obligó al Colegio Paula Montal a activar un protocolo para resguardar a sus estudiantes cada vez que se producen tiroteos en las inmediaciones del establecimiento.

En diálogo con Cadena 3, un padre de dos alumnas describió cómo funciona el procedimiento y relató el impacto que la inseguridad tiene sobre las familias. Paralelamente, la institución envió una carta a los padres en la que confirmó que mantiene gestiones con las autoridades para reforzar la seguridad en el sector.

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"Cuando empieza un tiroteo, los chicos saben que tienen que ir automáticamente al salón que está en el centro del patio. Como no da a ninguna calle, ahí están más seguros", explicó. El espacio no fue diseñado como refugio, sino que corresponde al salón donde habitualmente se realizan los actos escolares.

El colegio, ubicado sobre Porto y Mariño al 500, alberga alumnos de los niveles inicial, primario y secundario. Según el testimonio del vecino, los episodios violentos dejaron de ser excepcionales y comenzaron a modificar la rutina de toda la comunidad educativa.

"Ya no importa la hora. Los chicos entran al colegio y uno no sabe si van a ser recibidos por balas o si les van a robar", expresó.

Según relató, hubo al menos dos balaceras recientes, una cerca de las 14 y otra alrededor de las 17, aunque remarcó que los enfrentamientos pueden producirse en cualquier momento del día. "Ni siquiera las podemos mandar al kiosco que tenemos cerca de casa porque no sabemos qué puede pasar".

"No son dos o tres tiros"

"No son dos o tres tiros. A veces son 30, 50 o 100 disparos durante cinco o diez minutos. Les ponemos música para que no escuchen tanto", relató. El impacto sobre las niñas, de 10 y 4 años, es uno de los aspectos que más preocupa a la familia. "Ellas ya me dicen: 'Papá, tiró la Policía' o 'tiraron los choros'. Cuando ven pasar rápido un patrullero, dicen que seguramente va a pasar algo. Es una situación muy fea: los chicos pierden la inocencia".

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Asimismo, señaló que observa presencia de efectivos: "La Policía actúa. El problema es que se llevan a alguno y, a los dos días, está libre de nuevo".

El comunicado del colegio: "Nuestra prioridad es cuidar y proteger"

Frente a la preocupación de las familias, el Colegio Paula Montal difundió un comunicado institucional en el que remarcó que los episodios de violencia ocurren fuera del establecimiento, aunque reconoció el impacto que generan en toda la comunidad educativa.

"Nuestra prioridad es, y seguirá siendo, cuidar y proteger a nuestros niños, jóvenes y a todas las personas que se encuentran dentro del establecimiento", señaló el equipo de conducción.

"Estamos gestionando una reunión con autoridades de seguridad, a quienes volveremos a plantear la necesidad de contar con mayor presencia, cuidado y protección por parte de las fuerzas de seguridad en los momentos y lugares que puedan representar un riesgo para nuestra comunidad", indicó el comunicado.

La conducción también anticipó una nueva reunión con autoridades policiales y convocó a representantes de las familias para expresar de manera conjunta la preocupación por los hechos que se repiten en el barrio y reclamar medidas concretas.

"Renovamos nuestro compromiso de continuar trabajando para cuidar a nuestros estudiantes y a toda la comunidad educativa", concluyó.

Hasta el momento, no se informó que el establecimiento haya sido blanco de ataques directos ni que haya alumnos o docentes heridos. Sin embargo, la reiteración de balaceras y hechos de inseguridad en las inmediaciones ya modificó las rutinas de una comunidad educativa que reclama mayor presencia policial y respuestas sostenidas para garantizar la seguridad de los chicos.