Parte médico de Nadia Beller: sufrió heridas múltiples por proyectiles de arma de fuego

La Clínica de las Américas, donde está internada la abogada y activista boliviana Nadia Beller, emitió un parte médico que confirma que la mujer ingresó al establecimiento en la noche del lunes con "heridas múltiples por proyectiles de arma de fuego” tras un ataque en Santa Cruz de la Sierra.

Así, desmintió la versión de Margarita Arce, la abogada del consultor argentino Fernando Cerimedo, imputado por intento de femicidio, quien había dicho en diálogo con TN: "Creemos que ha sido un autoatentado. Los disparos fueron en el hombro. Solo tiene esquirlas y una fractura en el brazo". En otra entrevista, Arce declaró: "Ella habla de que recibió cuatro tiros. Pero en realidad, en la ambulancia se habló de dos: uno en el hombro derecho y otro en el izquierdo. Ella no tiene absolutamente ninguna prueba, son los dichos”.

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Ante este cuestionamiento, el parte de la Clínica de las Américas detalla el estado médico de Beller. "Los estudios radiográficos evidenciaron una fractura conminuta del tercio proximal diafisario del húmero derecho, con desplazamiento lateral del segmento distal y presencia de esquirlas metálicas en tejidos blandos adyacentes. Asimismo, se identificó un cuerpo extraño en la región infraclavicular derecha, sin datos de penetración o lesión torácica evidente, y una herida por proyectil en la parte supraclavicular izquierda, sin compromiso óseo”.

Parte médico de la Clínica de las Américas sobre el estado de salud de Nadia Beller.

El parte médico también señala "compromiso de mama derecha, brazo derecho y cuello y hombro izquierdo". Beller fue operada de urgencia por la fractura expuesta en el húmero, y se le extrajeron esquirlas de proyectiles.

La clínica confirma que Beller está embarazada

El documento médico también hace mención al embarazo de la paciente. "La valoración ginecológica confirmó gestación inicial, aproximadamente de 4,6 semanas", se asegura. Este dato coincide parcialmente con las declaraciones de Beller, que había asegurado que llevaba cuatro meses de embarazo.

Beller había afirmado que estaba gestando un hijo de Cerimedo. La abogada Margarita Arce confrontó esta idea: "Fernando me ha dicho que él no ha tenido relaciones sexuales con ella”, dijo en diálogo con Radio Rivadavia.

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Desde la habitación de la Clínica de las Américas en la que se encuentra internada tras el ataque, Beller aseguró que fue Cerimedo quien envió sicarios disfrazados de delivery con el fin de matarla, y dijo que él le había dicho que Karina Milei cobraba coimas por el escándalo del Andis: "Él me dijo que la corrupta era la hermana de Javier Milei".

Cerimedo quedó imputado por intento de femicidio, y la fiscalía pidió 180 días de prisión preventiva. Su abogada aseguró que es inocente, y que el ataque fue armado por la propia Beller con fines políticos: "Creemos que ella fue la que ha armado todo para ocasionar este tipo de lesiones y poder también acusar a Fernando Cerimedo, que es muy cercano a Rodrigo Paz [el presidente de Bolivia]", afirmó Arce. "Sobre lo que estoy diciendo, vamos a presentar pruebas”. Y recalcó: "Hay personas que, por angurria de poder, son capaces de cualquier cosa".

Tanto Beller como Cerimedo son profesionales de la comunicación y la consultoría política, especializados en campañas de desinformación y desprestigio.

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