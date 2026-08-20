Se conocieron dos nuevos videos de la noche que atacaron a Nadia Beller, la exmujer de Cerimedo

Se conocieron dos nuevos videos de la noche del ataque que sufrió Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo, quien fue baleada el pasado lunes 17 de agosto, a la noche, en Bolivia, por dos sicarios vestidos como repartidores que le dispararon varias veces en la entrada del hotel donde la joven abogada de 33 años se encontraba.

En las nuevas grabaciones, que difundió el canal A24, puede verse, primero, como los dos hombres llegan al lugar: uno caminando y el otro manejando la moto robada que luego usarían para fugarse.

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La segunda filmación muestra a los médicos trasladando a Beller, quien fingió estar muerta para evitar que siguieran disparándole.

Fuente: A24

La joven fue trasladada de urgencia a un hospital de Santa Cruz, donde, en diálogo con el medio boliviano DTV, acusó a Cerimedo por lo ocurrido. “Él (Cerimedo) me mandó a los sicarios, él sabe quiénes son. Si no fingía estar muerta, me remataban”, afirmó.

Fuente: A24

La Fiscalía solicitará 6 meses de prisión preventiva para Cerimedo

Según la Agencia Noticias Argentinas, la Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, adelantó que pedirá seis meses de prisión preventiva para Fernando Cerimedo, el exasesor de Javier Milei apuntado como el autor intelectual del ataque que sufrió su expareja, Nadia Beller, donde recibió cuatro disparos.

Fernando Cerimedo

Los fiscales pedirán que el colaborador del presidente boliviano, Rodrigo Paz, cumpla la pena en la prisión de Palmasola; ahora, el consultor político se encuentra en una celda de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.

El pasado martes 18 de agosto, Cerimedo se negó a declarar y su abogado, Ernesto Giraldes, explicó que le aconsejó permanecer en silencio porque necesita saber qué cargos le imputan a su defendido y cuál es la evidencia en su contra.

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Además, este miércoles, otra de las letradas de Cerimedo, la doctora Margarita Arce, catalogó la acusación contra su cliente, tentativa de femicidio, como un gran “show político” y negó que el acusado estuviera a punto de subirse a un avión con destino a Buenos Aires cuando fue arrestado.