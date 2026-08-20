"Cerimedo conectó a Milei con actores internacionales importantes": Juan Luis González habló en QR!

Juan Luis González, periodista de la revista Noticias, habló en QR!, el programa de Pablo Caruso, sobre Fernando Cerimedo, el exasesor de Javier Milei detenido en Bolivia luego que una mujer que habría sido su pareja lo acusara de contratar a sicarios para asesinarla.

“¿Qué rol ocupa Fernando Cerimedo en el ecosistema Javier Milei? Creo que las últimas reuniones son del 2024. ¿Por donde empezarías a responder esto?”, le preguntó el conductor.

González respondió: “Hoy me acordé la primera vez que lo vi, fue en mitad del 2022, en aquel momento, Cerimedo lo pone en contacto a Milei con Eduardo Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro, y ahí entra en mi mapa Cerimedo porque en ese momento Milei no tenía el pedigrí internacional que tiene hoy, y fue una de las primeras grandes reuniones internacionales que tiene Milei”.

Y agregó: “Yo lo empiezo a seguir a Cerimedo, le pido una nota y me lleva a la redacción de La Derecha Diario, en Puerto Madero, donde funcionaba La Derecha Diario, funcionaba Madero Group, donde varios que hoy están en el ecosistema digital comenzaron a hacer radio, pero lo que más me impactó de esa reunión fue que Cerimedo me mostró la única granja de trolls que yo vi en mi vida: una larga mesa de quince metros con ochenta monitores de PC arriba de la mesa y ochenta CP abajo, y un hacker en cada punta”.

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El periodista contó: “Él me explica está 15 son de Facebook, y estas 15 son de Twitter, y si queremos que salgan a bardear a Macri escribimos en esta PC y 200.000 salen a insultar. Medio que se jactaba. Yo era la primera vez que veía un consultor que se jactaba de usar trolls, en aquel momento me llamó mucho la atención y fue parte de la nota de la revista Noticias. Nos lleva a otra habitación y nos muestra una pantalla gigante que se jactaba que con esa aplicación él había hecho que se cayera WhatsApp”.

Para luego sumar: “Yo le cuento a otro consultor esa historia y me dice: 'Me dicen que Fernando te hizo la del televisor, me contaba que ya le había pasado a varios'. Siempre un personaje muy difícil de definir. Karina (Milei) creo que correctamente lo detecta como alguien que siempre va a jugar para él y así empieza a tejerse su alejamiento del Gobierno”.

El periodista reveló: “Él antes de llegar a Milei había hecho campaña en Chile con Kaiser, había hecho la campaña de Bolsonaro, la que pierde, y en esa campaña de Bolsonaro terminó con todo el lío judicial. Es un personaje difícil de definir".

En ese punto, González aseguró: “Cerimedo siempre fue un chanta total que se supo vender muy bien. A mí me hace acordar a la película 'Atrapame si puedes'. Esto de Bolivia me lo habían contado hace un tiempo y dije este es Cerimedo otra vez vendiéndose. En Argentina no se vio ese poder”.

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Tras esa aclaración, sumó: “Es decir, tuvo un rol importante en el momento en que nació La Libertad Avanza porque lo conectó a Milei con actores internacionales a los cuales Milei no tenía acceso y también por lo que era y es La Derecha Diario, tanto en impacto en la conversación y como genera sentido en este público, como en el caso que muchos de los que hoy ocupan oficinas en la Casa Rosada, los popes de Las Fuerzas del Cielo, tuvieron en Madero Radio, el medio que tenía él, su primer espacio de sociabilización, con un programa que era La misa en este espacio. En aquel momento eran pibes de 20 años, 23 años, no mucho más”.

González remarcó: “Sospecho que Cerimedo astutamente olfateó que el mundo iba, o una parte, o Argentina, iba hacia esta nueva derecha y se metió ahí. Yo te diría que éste es un runfla de la política que son tan viejos como la escarapela, no es un invento de ahora. Se me vino también otra anécdota a la cabeza. Cerimedo ya en aquel momento se jactaba de andar con un auto blindado, si te marca que ya andaba en un mundo muy resbaloso, y decía que era porque en Chile lo habían baleado, le habían baleado el auto, y siempre fue una cosa medio extraña”.

El periodista cerró la charla recordando: “Diego Spagnuolo está convencido que fue Cerimedo el que lo grabó y lo filtró. Cerimedo esto lo ha negado muchas veces. Esto en aquel momento lo habíamos publicado. Conociendo el modus operandi de Cerimedo es factible, no me parece imposible, tampoco lo puedo comprobar, pero bueno, ahora se suma un testimonio más si se quiere, porque Spagnuolo dijo en el minuto uno 'es Cerimedo' y es llamativo que esta mujer, ex pareja, diga lo mismo en Bolivia”.