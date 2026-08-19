Gabriel Puricelli sobre el caso Cerimedo: "Esto es un escándalo de dimensiones internacionales"

En una nueva intervención por Ronda de Investigación en +Perfil, el analista internacional, Gabriel Puricelli, advirtió que el caso Fernando Cerimedo excede a Bolivia y tiene ramificaciones en Argentina, Brasil, Honduras, Estados Unidos e Israel.

Puricelli sostuvo que detrás de las acusaciones y de los presuntos hechos de corrupción en Bolivia existe una trama internacional que involucra intereses económicos, políticos y operadores vinculados con las derechas de distintos países. “Yo creo que esto es un escándalo de dimensiones internacionales”, afirmó, quien consideró que el episodio no puede analizarse únicamente a partir de la situación personal y judicial de Cerimedo.

Combustible, Argentina y Bolivia: el trasfondo internacional

Luego, manifestó que uno de los principales elementos que explican la dimensión del caso está relacionado con el negocio energético y el intercambio entre Bolivia y Argentina. “No se trata nada más de la cuestión de Cerimedo. Detrás de los problemas de corrupción que hay en este momento en Bolivia está la cuestión de la importación de combustible hacia la Argentina”, explicó.

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En ese sentido, Puricelli destacó la participación de actores económicos de ambos países: “Ahí hay actores económicos de los dos lados involucrados”.

Por eso, según desarrolló, el caso tiene un escenario que excede las fronteras bolivianas: “Así que ya el telón de fondo del conflicto es un telón de fondo internacional”.

Fernando Cerimedo y su circulación por América Latina

El analista también remarcó que Cerimedo posee vínculos y presencia en distintos países de la región, algo que, a su criterio, resulta clave para comprender la magnitud de la investigación.

“Cerimedo, efectivamente, hablamos 5 minutos de él y lo hemos visto en vídeos en Miami, hablamos de él en Brasil, hablamos de él en Argentina, hablamos de él en Bolivia y en Honduras”, enumeró.

Sobre la misma línea, Puricelli sintetizó esa expansión de la siguiente manera: “Hay una circulación internacional muy importante”.