La trayectoria de Cerimedo bajo la lupa: crecen las dudas sobre su formación universitaria y la relación con la política

La trayectoria de Fernando Cerimedo, consultor de marketing político y ex asesor de Javier Milei, está atravesada por una serie de relatos sobre sus estudios, trabajos y vínculos internacionales que fueron puestos bajo la lupa por investigaciones periodísticas. Ante este panorama, la periodista, Paula Bistagnino, reconstruyó esos antecedentes para Ronda de Investigación por +Perfil y remarcó la dificultad de verificar varios de los episodios que Cerimedo cuenta sobre su pasado.

Según explicó Paula Bistagnino, Fernando Cerimedo nació en 1981 y vivió en Mar del Plata hasta los 19 años. A partir de allí comienza una trayectoria que, de acuerdo con su propio relato, incluye estudios en Estados Unidos, Puerto Rico y vínculos con instituciones de prestigio. Sin embargo, Bistagnino advirtió: “Todo lo que estoy contando es el relato, o sea, la construcción que él hace de ese pasado, algo fantasmagórico, que tiene, porque no se le conoce esa trayectoria universitaria”.

Cómo se justifican los antecedentes de Cerimedo en Harvard

Uno de los puntos cuestionados es su supuesto paso por Harvard. Cerimedo sostiene que realizó un posgrado en Comunicación Política y que allí conoció a Eduardo Bolsonaro. Sin embargo, la periodista señaló: “Lo cierto es que la Universidad de Harvard no tiene ningún registro del paso de Fernando Cerimedo, por lo menos con este nombre, por sus aulas”.

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El relato también incluye un supuesto paso por el MIT y entrenamiento con los Navy SEALs. Según Bistagnino, Cerimedo afirma: “Hice un posgrado en Comunicación Política en la Universidad de Harvard, ahí conocí a Eduardo Bolsonaro, éramos los dos latinos que hablábamos en portuñol”. Y agrega que también sostiene haber tenido formación militar: “Entrené mucho tiempo con los Navy Seals”.

Otro episodio central es su supuesto vínculo con la campaña presidencial de Barack Obama. Cerimedo asegura que trabajó para las primarias demócratas y posteriormente en la Casa Blanca. La periodista reprodujo uno de sus relatos: “Como ganamos con Barack Obama, se adjudica”.

En la Casa Blanca no hay registros de Cerimedo como asesor político

Pero la investigación también encontró inconsistencias en ese relato. Sobre la misma línea, Bistagnino explicó: “Una fuente cercana a la campaña de Obama que trabajó en su gobierno dijo que no reconocía el nombre de Cerimedo, ni el de su supuesto mentor, que es el profesor de Phoenix”. Y agregó un dato especialmente llamativo: “Y en la Casa Blanca no hay una oficina con el nombre International Affairs. Eso es espectacular”.

El caso de Chile aparece como otro capítulo relevante. La empresa Numen, vinculada a Cerimedo, difundió una encuesta sobre el plebiscito constitucional chileno que anticipaba un fuerte crecimiento del rechazo. Finalmente, el Apruebo obtuvo el 78%. Bistagnino describió aquel episodio como “el primer golpe de protagonismo mediático para Cerimedo” y explicó que posteriormente él mismo relativizó el carácter de encuestadora de su empresa: “No somos una encuestadora, no somos una empresa de encuestas, nosotros lo que hacemos es otra cosa, nosotros lo que hacemos es campañas de marketing digital”.