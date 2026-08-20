Lacunza: “Hay que cambiar la motosierra por una cementera”

El exministro de Economía Hernán Lacunza ratificó su intención de ser candidato a Presidente en 2027, afirmó que la Argentina necesita “cambiar la motosierra por una cementera” porque hoy lo importante es “construir” y dijo que La Libertad Avanza y el PRO “no tienen la misma forma de hacer política”.

“Hay que cambiar la motosierra por una cementera, hay que construir, no tenemos la misma forma de hacer política”, explicó el ex ministro del gobierno de Mauricio Macri y advirtió sobre el PRO: “Hay dirigentes que piensan que otra alternativa es la mejor, bienvenidos, pero yo voy a ir para adelante”.

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Elecciones 2027

Lacunza ratificó en declaraciones a Radio Rivadavia, difundidas por NA, su “vocación y voluntad de ser candidato a presidente de la Nación, porque creo que las cosas se pueden hacer mejor”, dijo en alusión al estilo del actual Gobierno.

“Creo que se viene una fase de la Argentina donde hace falta otro estilo de liderazgo, hacen falta reformas que este Gobierno no pudo, no supo o no quiso hacer”, señaló y enfatizó: “Lo mejor que le puede pasar al país es una propuesta liberal, republicana e independiente”.

Además reclamó “una política con mayúsculas más inclusiva, más consensuada, que requiere trabajar con otros actores, con las provincias, con una reforma tributaria, una reforma del sistema de gasto público entre la Nación, las provincias y los municipios”.

"No nos atrevamos a proponer algo mejor por las dudas de que gane algo peor”, cuestionó y sostuvo: “Eso es una debilidad política y desde el punto de vista filosófico e intelectual es bastante pobre decir que no nos propongamos mejorar”.

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Precandidato a presidente

Lacunza aseguró que su candidatura no es una propuesta individual y explicó que habló de eso con Mauricio Macri “hace unos tres meses”, y también dialogó “con más de una decena de dirigentes de alto nivel del PRO”.

“No creo en las aventuras individuales, creo en las propuestas partidarias y orgánicas”, dijo y recalcó: “Hay que ofrecerle una alternativa a la ciudadanía porque nos va a hacer mejores a todos.”

Finalmente advirtió que no integrará “ninguna lista si no vamos (desde el PRO) con un candidato independiente" porque cree que hay "que hacer las cosas de manera distinta”, indicó aludiendo al estilo del Gobierno.

Fuente: NA.