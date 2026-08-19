"El país me venció": el descargo de una emprendedora textil que anunció el cierre de su negocio

Una emprendedora textil de Villa Carlos Paz encendió las redes con un descargo cargado de angustia. Soledad Prieto subió un video a Instagram en el que anunció el cierre de su fábrica de indumentaria y estampado textil tras cuatro años de actividad. "Hoy, Dos Soles indumentaria para mí se terminó. Con el dolor del alma porque por este negocio apostamos todo. El país me venció", expresó en la publicación, que rápidamente circuló en redes.

En diálogo posterior con PERFIL CÓRDOBA, Prieto ratificó la decisión y detalló el derrumbe financiero que la llevó a tomarla. "Ya no me da el alma", sostuvo, en referencia al desgaste de sostener una estructura de costos que dejó de ser viable.

Prieto contó que el emprendimiento nació hace cuatro años, cuando junto a su pareja, Pablo, arquitecto de profesión, decidieron invertir todo el patrimonio familiar disponible. Vendió una casa heredada en Santa Fe y su marido cedió la mitad de una propiedad de un matrimonio anterior; a eso sumaron la venta de un auto. Según precisó, entre ambos aportaron más de 85.000 dólares al negocio, que combina la fabricación de indumentaria, la venta de tela lisa, el servicio de DTF y un taller de costura propio.

La motivación, dijo, tuvo que ver con asegurar una vejez digna: se jubila como docente de nivel medio en octubre próximo, mientras que su pareja no accederá a una jubilación acorde a su actividad como arquitecto independiente. A eso se suma que la pareja tiene a cargo a Isabela, hija de Prieto, con síndrome de Down, y asiste al Centro Terapéutico San Francisco de Asís.

Las dificultades, relató, se agravaron durante el último año. "Siempre estuvo difícil, pero siempre pude ir pagando las cuotas y levantando los cheques. Este año ya no puedo", indicó. Según sus cálculos, la deuda actual del emprendimiento ronda los ocho millones de pesos, con vencimientos que definió como "progresivos": tres millones de pesos para esta semana y otros dos millones en los días siguientes. "Con la máquina parada no tengo ni 50 mil pesos. No es que no quiera, es que no tengo", sostuvo.

A ese cuadro se sumó un problema puntual con la máquina de DTF (estampado textil) que la fábrica importó de China, que llegó con fallas y sin un servicio de posventa adecuado. Prieto deslizó, como una posibilidad remota y no como una salida concreta, que un técnico cordobés se ofreció a repararla sin cobrar hasta que el negocio logre repuntar. Aun así, la propia emprendedora encuadró el episodio como un factor más entre las trabas que atravesó el negocio.

"No hay guita"

Uno de los ejes centrales del testimonio de Prieto fue el reclamo por la falta de consumo y la caída de las ventas, que atribuyó a la situación macroeconómica del país. Remarcó que la calidad y los precios de su mercadería no son un problema -incluso los comparó de manera favorable con la de grandes plataformas de venta online- sino la ausencia de poder adquisitivo de sus potenciales clientes. "Yo entiendo la macroeconomía, pero yo soy micro", resumió.

En ese contexto, Prieto también fue crítica con su propio recorrido electoral. Contó que en la primera vuelta de las elecciones presidenciales votó a Patricia Bullrich y que en el balotaje optó por Javier Milei, a quien definió metafóricamente como el menor de dos males. Consultada sobre si volvería a votarlo, fue categórica: "Ni en pedo".

Argumentó que su rechazo no responde a una posición partidaria sino a la experiencia concreta de ver cómo la crisis golpeó su actividad y a su entorno familiar, que incluye una hija con discapacidad. "No soy kuka, no soy de derecha, soy solo una mina honesta que lo único que hice fue poner huevos y guita para hacer algo para los otros y para mi familia", planteó en el video que difundió en sus redes.

"Piensen la próxima vez que votan", el desgarrador audio del empresario que anunció la quiebra a sus empleados

Sobre el cierre del negocio, evitó hablar de fracaso. "No es fracaso, es frustración, porque nada de lo que hicimos sirvió", explicó, y agregó que la medida no solo afecta a su núcleo familiar, sino también a la empleada del local y a otros proveedores de insumos y telas vinculados al emprendimiento.

El respaldo del hijo

El anuncio de Prieto tuvo repercusión también en la cuenta de Instagram de su hijo, Gonzalo Leiva, que compartió una serie de publicaciones en las que definió a su madre como "la mujer más fuerte, leal, honesta, transparente, graciosa y ocurrente" que conoció. Leiva remarcó que, pese a las dificultades, nunca les faltó "un plato de comida, educación o un fuerte abrazo y beso", y calificó el cierre de Dos Soles como un hecho con lectura política, en tanto expresión de una realidad que -según su descargo- atraviesan millones de familias en el país. "Es un dolor al alma insoportable ver a tu mamá llorar porque no alcanza", escribió.