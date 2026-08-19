Laura Jure sobre los emprendedores: “No es quedarse en el producto o en el servicio, sino generar un impacto”

La secretaria general de Hábitat y Desarrollo Emprendedor de Córdoba, Laura Jure, destacó la importancia de acompañar a quienes buscan iniciar o consolidar un emprendimiento y remarcó el rol de la capacitación, el financiamiento y la vinculación entre proyectos. También explicó cuáles son las principales dificultades que detectan y cómo funcionan las herramientas que ofrece la Provincia.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Jure señaló que el camino emprendedor requiere herramientas diferentes según la etapa y sostuvo que uno de los principales objetivos es generar espacios donde quienes emprenden puedan compartir experiencias y encontrar soluciones. “El emprendedor es bastante solitario y si hay algo que tiene compañía siempre suele ser la radio”, afirmó.

Jure explicó que desde la Secretaría organizan encuentros reducidos con emprendedores para conocer sus necesidades y favorecer la creación de vínculos. “Nos escuchamos, nos presentan, se conocen, se ayudan, se dan una mano”, describió.

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Según detalló, estos encuentros funcionan como espacios de networking en los que pueden surgir clientes, socios o alianzas comerciales. Incluso mencionó casos de emprendedoras que comenzaron a trabajar juntas para comprar insumos a mejores precios y comercializar sus productos en otras provincias. “En esta mesa puede encontrar un cliente, puede encontrar un socio, puede encontrar un amigo”, sostuvo Jure sobre el objetivo de estos encuentros.

Créditos para emprendedores

Uno de los principales obstáculos identificados es el acceso al financiamiento. Jure señaló que los requisitos, las garantías, las tasas y los sistemas de scoring dificultan que muchos emprendimientos puedan acceder a créditos tradicionales.

Frente a esa situación, explicó que la Provincia cuenta con líneas de financiamiento gestionadas a través de la Fundación Banco de Córdoba. “Hay créditos de hasta $4 millones y de hasta $6 millones”, destinados a quienes necesitan adquirir insumos, maquinaria u otros activos para desarrollar sus proyectos. Para acceder a los créditos de hasta $4 millones se requiere contar con seis meses de inscripción, mientras que para los de hasta $6 millones se exige un año. Además, cuentan con tres meses de gracia y 21 cuotas.

Según explicó, las cuotas se actualizan cada seis meses de acuerdo con el IPC. La funcionaria también aclaró que la Secretaría acompaña a los emprendedores durante el proceso de solicitud y cuenta con canales de consulta para resolver las dudas que puedan surgir al completar la documentación.

Otro de los aspectos que Jure destacó fue la necesidad de que cada emprendimiento pueda identificar qué lo diferencia de otros productos o servicios similares. “Nosotros lo que siempre le tratamos de decir es: ¿cuál es tu diferencial?”, planteó. En ese sentido, mencionó rubros como la cerámica, las velas y los productos aromáticos, donde existe una gran cantidad de emprendimientos.

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Jure también señaló que cada vez más emprendimientos buscan incorporar una dimensión vinculada con la sustentabilidad y el impacto social. “Todos están buscando, ya no es quedarse en el producto o en el servicio, sino generar un impacto”, sostuvo.

Una oferta diversa

Jure remarcó que no existe un único perfil de emprendedor y que los proyectos abarcan actividades muy diferentes. Entre los casos que mencionó aparecen propuestas gastronómicas, textiles, culturales, artísticas y emprendimientos vinculados con productos para niños. “Cada vez que nos sentamos en una mesa no dejo de sorprenderme de la gran diversidad para donde van los emprendimientos”.

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Según explicó, esa diversidad también obliga a diseñar capacitaciones específicas para cada actividad, ya que no tienen las mismas necesidades quienes producen alimentos que quienes desarrollan productos textiles o propuestas culturales. “Buscamos a los mejores, a gente que ya haya transitado eso, que verdaderamente les pueda transmitir y les pueda ayudar”, explicó.

Jure concluyó que el acompañamiento busca que los emprendedores no tengan que atravesar solos las distintas etapas del proceso. “No es mágico”, aclaró, pero destacó la importancia de contar con herramientas, capacitación, financiamiento y una comunidad que permita avanzar frente a las dificultades.

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio (90.7 FM), con Juan Bernaus y Julieta Fantini.