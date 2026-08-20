La Cumbre será sede de la Muestra de Cine de Punilla: cuatro días de películas, talleres y actividades gratuitas

La Cumbre volverá a convertirse en un punto de encuentro para el cine independiente con la segunda edición de la Muestra de Cine de Punilla, un evento que reunirá durante cuatro jornadas películas, cortometrajes, documentales, talleres y conversatorios con realizadores de Córdoba y otras provincias.

Bajo el lema "El cine se disfruta distinto cuando nos encontramos", la propuesta busca recuperar la experiencia colectiva de ver películas en pantalla grande y generar espacios de intercambio entre el público y quienes las producen.

Más de 50 proyecciones y una programación para todos los públicos

La muestra contará con más de 50 proyecciones entre ficciones, documentales, cortometrajes y producciones experimentales provenientes de Punilla, Córdoba y distintos puntos del país.

El viernes habrá funciones especialmente destinadas a estudiantes de nivel primario y secundario, mientras que durante el fin de semana la programación estará abierta al público en general con películas, charlas y encuentros con directores.

Entre los títulos que integran la grilla aparecen Jasmin, Los niños, Gente de la ruta, Cristalmente, Hilo de agua, Ecos de Xinjiang, además de los ciclos Voces, cuerpos y deseos, Territorios Sensibles y Dictadura y Memoria, varias de ellas con la presencia de sus realizadores.

Además de las funciones, la muestra ofrecerá una agenda de formación con talleres y conversatorios gratuitos. Habrá un espacio sobre cómo hacer cine con el celular, coordinado por Victoria Ruiz; un taller de cine-danza transmedia, a cargo de Wanda López Trelles; un taller sobre archivo vivo e intervención, por Dana Fanego; y un conversatorio sobre cine comunitario y modos de financiamiento que encabezará Rodrigo del Canto.

"Volver a encontrarnos en una sala"

El secretario de Cultura de la Municipalidad de La Cumbre, Carlos Spinelli, destacó que el encuentro nació para reivindicar la experiencia de compartir una película fuera de las plataformas digitales. "En esta época digital, donde todo se hace desde la casa mirando plataformas, que la gente vuelva al cine es muy importante. Lo primero es salir, encontrarse y generar intercambios", sostuvo.

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El funcionario remarcó que la muestra también permitirá un contacto directo entre el público y quienes realizan las producciones. "Van a venir muchos cineastas, especialmente de Punilla, para compartir las proyecciones con la gente", afirmó.

Los talleres ya tienen gran convocatoria

Spinelli aseguró que el interés por participar comenzó incluso antes del inicio del evento y que varias actividades ya están cerca de completar su capacidad. "Los talleres ya tienen casi todos los cupos llenos. En algunos hay cerca de 70 inscriptos", señaló.

"El interés de las escuelas por hacer cortometrajes viene en aumento. Cuando una escuela presenta un trabajo, eso incentiva a otras a producir sus propias historias", explicó.

Cuándo y dónde será

La 2ª Muestra de Cine de Punilla se realizará los días 21, 22, 23 y 29 de agosto en distintas sedes de La Cumbre, entre ellas la Sala Caraffa, la Biblioteca Rusznak, la Escuela de Danzas Lucía Meier y la Galería Brújula Invisible.

La totalidad de las funciones, talleres y conversatorios serán con entrada libre y gratuita, aunque algunas propuestas requieren inscripción previa debido a la capacidad disponible.