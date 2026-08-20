"Nosotros no nos hacemos los boludos con estos temas": el respaldo de Limia a Flores

El caso que involucra al legislador Ramón Flores y a su exasesor José Aníbal Villarreal, detenido en la causa que investiga una presunta red de grooming y abusos sexuales contra menores, volvió a generar repercusiones políticas. Esta vez fue el legislador oficialista Leonardo Limia quien respaldó la decisión de Flores de tomarse licencia.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), Limia remarcó que la prioridad debe estar puesta en las víctimas y en el avance de la investigación judicial. "Lo primero que quiero establecer es que este es un hecho aberrante. Tenemos que fijar la prioridad sobre las víctimas y dejar investigar a la Justicia hasta el final. Eso es lo más importante de todo".

"Es aberrante el hecho y es aberrante la persona que comete el hecho, sea un asesor legislativo o sea quien sea", sostuvo.

El respaldo a la licencia

"Por el momento, me parece una decisión oportuna. Tenemos que dejar que siga investigando la Justicia y seguramente se irán tomando las medidas que correspondan", señaló.

También cuestionó que el caso sea utilizado con fines partidarios y aseguró que el oficialismo no minimizará la situación: "Nunca nos vamos a hacer los boludos con estos temas. Nunca lo hicimos cuando nos tocó actuar anteriormente y vamos a tomar la decisión que se tenga que tomar, resguardando a las víctimas, a la Justicia y también a la institución Legislatura", expresó.

Lacunza: “Hay que cambiar la motosierra por una cementera”

Por otro lado, luego de que trascendiera que Villarreal tenía antecedentes por una causa de abuso sexual que quedó "traspapelada" en la comisaría, Limia cuestionó los mecanismos de control para el ingreso de asesores. Según explicó, el ingreso del personal se realiza mediante la presentación de la documentación exigida por la estructura administrativa de la Legislatura, entre ella el certificado de antecedentes.

"Seguramente es un sistema que hay que mejorarlo. No voy a ser necio. Hay que mejorar los sistemas de acceso a este tipo de instituciones". Y agregó: "Evidentemente no alcanzó lo que se solicitó para advertir esta situación. Existen controles y se cumplieron, pero también estamos hablando de conductas personales que luego son investigadas por la Justicia".