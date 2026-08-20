Gremialista cordobesa sobre las familias endeudadas: "Vamos a quedar al límite de la supervivencia"

La secretaria general de la CGT Córdoba, Ilda Bustos, afirmó que el modelo económico del presidente Javier Milei “nos va a llevar cada vez a situaciones de extrema marginalidad, y vamos a quedar al límite de la supervivencia”.

La dirigente gremial confirmó la concentración de esta tarde a las 17 en el Patio Olmos para reclamar por la situación de las familias endeudadas.

Bustos sostuvo en declaraciones a Mitre Córdoba que “prácticamente muchísimas personas que están con recibo de sueldo, con todo, también son pobres”.

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Familias y empresas endeudadas

“Esto está llegando a límites que realmente, por lo menos eran impensados un tiempo atrás, y hoy tenemos esto de que baja el consumo, y lo poco que se consume se está haciendo a través del endeudamiento permanente, cayendo en la usura de quienes están lucrando desmedidamente con esta situación”, aseguró la referente de la Unión Obrera Gráfica.

Además señaló que se ve que “el endeudamiento también abarca a las pequeñas empresas, a las medianas, que no pueden hacer frente a sus obligaciones, que como no gira, como no hay un giro comercial, no se pueden pagar los consumos”.

Y luego completó: “Por lo tanto, entramos en una situación cada vez más crítica y que ha llevado a que ya varias empresas hayan dejado de existir con la carga de pérdida de puestos de trabajo. Lamentablemente la cantidad de suicidios, de depresión y todo eso también tiene que ver con eso”.

Bustos denunció además “la destrucción de la industria nacional, la destrucción de las posibilidades de movilidad social, como es la universidad, el desmantelamiento de los organismos que tienen que ver con el desarrollo del país, como el CONICET, la CNEA, la CONAE, el INTI, el INTA”.

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“Vamos a estar cada vez peor”

En otra parte de la entrevista indicó que “se privilegia el pago de la deuda externa, de la cada vez mayor deuda externa, que no sabemos dónde está”.

“Porque hay países que tienen deuda, pero está en obras. Está abandonada prácticamente toda la obra pública, las rutas, sobre todo, con lo que eso significa para posibilidades del comercio, de la actividad productiva, todo eso está siendo desmantelado”, enfatizó.

“Hay una razón por la cual llegamos a esta circunstancia tan dramática que tiene que ver con la permanencia de una decisión política y económica que nos va a llevar cada vez a situaciones de extrema marginalidad, y vamos a quedar al límite de la supervivencia”, insistió Bustos.

Por último expresó que “no puede existir un país sin producir”, y que “las faltas de consumo, la destrucción del mercado interno nos han llevado a que vamos a estar cada vez peor, nada más que para poder comer, y para poder comer menos, y de mala calidad”.