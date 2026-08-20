Desaparición de Delicia Mamani: investigan una presunta red de trata y convocan a una marcha a nueve meses de su búsqueda

A nueve meses de la desaparición de Delicia Mamani Mamani, la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior "Dr. Alejandro Carbó", familiares y organizaciones sociales volverán a las calles para exigir que la búsqueda no se detenga. La convocatoria será este viernes 21 de agosto, a las 9.30, en el establecimiento donde estudiaba la joven, y se realizará en un escenario distinto al de los últimos meses: la Justicia Federal ya investiga el caso como una presunta red de trata de personas.

El reclamo llega pocos días después de que la Fiscalía Federal N.º 2 de Córdoba promoviera formalmente la acción penal al considerar que existen elementos para investigar si la desaparición de Delicia estuvo vinculada a una maniobra de captación con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre.

La causa dejó de investigarse como una desaparición común

Delicia fue vista por última vez el 21 de noviembre de 2025. Desde entonces, la búsqueda no arrojó resultados y el expediente sumó un giro decisivo con la intervención de la Justicia Federal.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la joven podría haber sido captada y trasladada aprovechando una situación de vulnerabilidad, por lo que la investigación se orienta ahora a determinar si detrás de su desaparición existió una organización dedicada a la trata de personas.

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En ese marco, la Fiscalía identificó personas que quedaron bajo investigación y solicitó distintas medidas para avanzar sobre esa línea. Por el estado de la causa, la familia resolvió no difundir detalles de las pruebas ni de las diligencias judiciales para evitar que se frustre el avance de la pesquisa.

Una marcha para mantener vivo el reclamo

La movilización de este viernes busca volver a poner el foco sobre un caso que continúa sin respuestas. El punto de encuentro será la Escuela Alejandro Carbó, donde Delicia cursaba sus estudios, y desde la organización invitaron a los asistentes a colaborar con un alimento no perecedero, que será entregado a su familia.

La consigna elegida para la jornada resume el reclamo que sostienen desde hace nueve meses: "Delicia no desapareció; la seguimos buscando".