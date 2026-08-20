Buscan a un joven de 18 años desaparecido en Córdoba: salió de su casa y no volvió

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 3, Turno 1 solicitó colaboración para localizar a Alex Agustín Ferreyra, un joven de 18 años que permanece desaparecido desde este jueves 20 de agosto, cuando salió de su casa en barrio Ciudad de los Cuartetos, en la ciudad de Córdoba, y desde entonces no se tienen novedades sobre su paradero.

El pedido fue difundido por el Ministerio Público Fiscal, que instó a la población a aportar cualquier dato que pueda contribuir a la búsqueda.

Cómo es Alex Agustín Ferreyra

De acuerdo con la información oficial, el joven es de tez morocha, contextura delgada y mide aproximadamente 1,50 metros. Tiene ojos negros, cabello negro y no presenta cicatrices visibles ni tatuajes.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de gimnasia negro, una campera gris y azul con capucha y zapatillas azules.

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Cómo aportar información

La Fiscalía pidió que cualquier persona que pueda brindar datos sobre el paradero de Alex Agustín Ferreyra se comunique con la Unidad Judicial 12, al teléfono 351-5642877, o se dirija personalmente a José Villegas 2100, en barrio Patricios.