Alejandra Monteoliva adelantó los lugares que evalúan para la visita de León XIV a la Argentina

La cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV a la Argentina ya comenzó y, con el arribo del Sumo Pontífice previsto para el 8 de noviembre, el Gobierno nacional, con la Iglesia y las autoridades provinciales, avanza con la organización de la visita. Ante ese contexto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el equipo de seguridad del Vaticano ya realizó una avanzada a finales de junio y adelantó cuáles son los tres lugares que, hasta el momento, concentran las "mayores certezas" para las celebraciones religiosas.

A la fecha, se sabe que la visita está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre y tendrá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

De todas maneras, aunque el cronograma definitivo todavía depende de la Santa Sede, el Gobierno ya trabaja en un operativo que contempla la movilización de miles de personas, el traslado del Papa y el refuerzo de los controles en rutas, aeropuertos y pasos fronterizos.

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El papa León XIV prepara su primera visita a la Argentina

La primera opción es la Basílica de Luján, el punto que la funcionaria definió como "casi indiscutible". Allí se espera una importante concentración de fieles, por lo que el operativo deberá contemplar una convocatoria masiva.

La Basílica de Luján, uno de los lugares con mayor grado de certeza​ para recibir al Pontífice

A su vez, en la Ciudad de Buenos Aires, el lugar que aparece como principal alternativa es el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio de Palermo, en el cruce de las avenidas Del Libertador y Sarmiento. Allí se analiza la posibilidad de realizar una celebración a "cielo abierto".

El Monumento de los Españoles, en Palermo

Con Karina Milei a la cabeza, el Gobierno se reunirá con la Iglesia por la visita de León XIV

Pot último, el tercer escenario está en Córdoba. Se trata del predio del Área Material Córdoba, perteneciente a la Fuerza Aérea, ubicado sobre avenida Fuerza Aérea Argentina. El lugar fue además uno de los espacios utilizados durante la visita del papa Juan Pablo II a la Argentina en 1987.

El predio de FAdeA en Córdoba, donde en 1987 estuvo Juan Pablo II

Monteoliva aclaró que estos son los lugares que actualmente tienen mayor grado de definición, aunque no se descarta que puedan incorporarse otros espacios a medida que avance la organización.

Cómo se prepara el Gobierno para la visita

La "Comisión Nacional para la Preparación de la Visita", un encuentro que dejó claro que la gestión de este evento es una prioridad para el Gobierno, comenzó esta semana con una reunión en la Casa Rosada encabezada por Karina Milei.

Allí, participaron, entre otros, Monteoliva, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el canciller Pablo Quirno, el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, el secretario de Culto, Agustín Caulo, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach.

Karina Milei encabezó en la Casa Rosada una reunión con funcionarios, representantes de la Iglesia y autoridades de la Santa Sede

La reunión tuvo como objetivo distribuir responsabilidades y coordinar aspectos vinculados con seguridad, logística, traslados, organización de los actos y comunicación. Además, está prevista para el 30 de agosto una nueva avanzada de la Santa Sede, que recorrerá los posibles escenarios y permitirá avanzar en las definiciones pendientes.

La Casa Rosada fue escenario del primer encuentro de coordinación para definir la agenda, la logística y el operativo de seguridad

Funcionarios del Gobierno, representantes de la Iglesia y autoridades de la Santa Sede

La llegada de León XIV también cuenta con la posibilidad de decretar un asueto el día de una de las celebraciones masivas, con el objetivo de facilitar la movilización de quienes quieran participar de los actos. Fue planteada por García Cuerva, quien señaló que el Ejecutivo evaluaba la medida para garantizar que todos los argentinos puedan participar.

MV