Peregrinación a Luján: veteranos de Guerra de Malvinas de todo el país se reúnen en la Basílica

La jornada se realizará el próximo 20 de septiembre y reunirá a excombatientes de todo el país en un encuentro de fe, memoria y reconocimiento organizado por el Municipio de Luján, junto a instituciones de veteranos y el Santuario Nuestra Señora de Luján.

La iniciativa es organizada por el Municipio de Luján, la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires, la Confederación de Combatientes de Malvinas, el Centro de Veteranos de Guerra de Luján y el Santuario Nuestra Señora de Luján, con el objetivo de rendir homenaje a quienes defendieron la soberanía nacional.

"Malvinas no pertenece al pasado, es una causa permanente que forma parte de nuestra identidad como pueblo. Malvinizar es mantener viva la memoria, honrar a nuestros héroes y transmitir a las nuevas generaciones el compromiso irrenunciable con la soberanía nacional. Que esta primera peregrinación se realice en Luján, a los pies de nuestra Virgen, tiene un profundo valor simbólico y espiritual para todo el pueblo argentino", expresó el intendente Leonardo Boto.

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La jornada comenzará a las 10 horas con la concentración de los peregrinos en el Complejo Monumental Malvinas Argentinas y el izamiento en la rotonda de Ana de Matos, desde allí, los veteranos peregrinarán junto a familiares y la comunidad hasta la Plaza Belgrano, a los pies del Santuario de nuestra Virgen, donde se desarrollará el acto oficial. Posteriormente, a las 13 horas, participarán de la Santa Misa en la Basílica.

La peregrinación busca renovar el compromiso con la memoria y la soberanía, fortaleciendo los lazos entre veteranos, familias, instituciones y la comunidad, en un espacio de encuentro que une la historia de Malvinas con la profunda tradición espiritual de Luján.

La relación entre la Virgen de Luján y la Gesta de Malvinas constituye uno de los símbolos más significativos para los excombatientes. Durante el conflicto de 1982, la imagen de la Virgen acompañó a los soldados argentinos en las Islas, convirtiéndose en un refugio espiritual para quienes defendían la soberanía nacional. Esa imagen de la Virgen de Luján permaneció durante 37 años en el Reino Unido, la cual regresó al país en 2019, transformándose en un emblema de esperanza, memoria y reencuentro.

Con esta primera peregrinación nacional, Luján reafirma su compromiso con la causa Malvinas, promoviendo acciones que mantengan viva la memoria de los veteranos y de los 632 héroes que dieron su vida por la Patria, fortaleciendo el reconocimiento colectivo y el legado de quienes defendieron la soberanía argentina.

Para mayor información, consultar la siguiente página web: peregrinacionmalvinas.lujan.gob.ar