Bariloche alcanzó un 90% de ocupación y mantiene muy buenas expectativas para agosto

La importante afluencia de visitantes se vio favorecida por la llegada oportuna de la nieve, que cubrió la ciudad y las montañas durante uno de los momentos de mayor movimiento turístico. Las precipitaciones permitieron disfrutar de excelentes condiciones de cantidad y calidad de nieve, tanto para quienes practican esquí y snowboard como para las familias que buscan vivir una experiencia invernal.

La imagen de Bariloche completamente vestida de blanco, con nieve en el Centro Cívico, los barrios, los bosques y las montañas, se convirtió además en una de las postales más impactantes de las vacaciones. Las imágenes recorrieron medios de comunicación y redes sociales, reforzando el posicionamiento del destino y despertando el interés de nuevos visitantes.

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Uno de los aspectos destacados de la temporada es nuevamente la presencia del mercado brasileño, con miles de turistas que eligieron Bariloche para sus vacaciones. Este movimiento estuvo acompañado por las campañas de promoción desarrolladas previamente en diferentes ciudades de Brasil, la participación en encuentros comerciales y el trabajo realizado junto con operadores, agencias de viajes, aerolíneas y otros actores del sector.

El presidente del Emprotur y secretario de Turismo de Bariloche, Eric Guzmán, destacó el impacto de esta afluencia en el conjunto de la actividad económica de la ciudad.

“Estos niveles de ocupación representan movimiento para los alojamientos, la gastronomía, las agencias de viajes, los comercios y todos los sectores que forman parte de la cadena turística. Estamos transitando una temporada muy positiva, que todavía tiene mucho por delante y que nos permite mirar agosto con excelentes expectativas”, señaló.

La temporada cuenta también con una conectividad aérea histórica, con una cantidad récord de vuelos que vinculan Bariloche con los principales centros emisores de la Argentina y con mercados internacionales. Las frecuencias directas desde Brasil fueron especialmente importantes para acompañar la fuerte demanda proveniente de ese país.

La amplia oferta de vuelos facilitó además la llegada de turistas nacionales desde diferentes puntos del territorio y permitió sostener un flujo constante de pasajeros durante las distintas etapas de las vacaciones de invierno.

La directora ejecutiva del Emprotur, Natacha Vázquez, remarcó que los resultados son producto de una estrategia sostenida y de la articulación entre el sector público y el privado.

“La temporada se construye durante todo el año. Trabajamos para que Bariloche esté presente en los mercados prioritarios, genere nuevos vínculos comerciales y pueda mostrar toda la diversidad de experiencias que ofrece. El desafío ahora es sostener este movimiento durante las próximas semanas y continuar fortaleciendo al destino”, expresó.



Fiesta Nacional de la Nieve

Durante agosto, la ciudad sumará además una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Nieve, que se desarrollará del 13 al 16 de agosto y será otro de los grandes atractivos para quienes visiten Bariloche desde distintos puntos del país y, especialmente, desde las localidades de la región.

La celebración combinará la tradición y la identidad local con una agenda renovada para toda la familia, que incluirá shows de Luck Ra, Ángela Leiva, Los Auténticos Decadentes, Topa, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Turf y Sele Vera, junto con bandas locales, DJs, gastronomía, juegos, actividades recreativas y un espectáculo de drones, además de las propuestas tradicionales que forman parte de una de las fiestas más representativas de Bariloche.

Con buenas condiciones de nieve y propuestas para todos los públicos, desde el Emprotur mantienen muy buenas expectativas para agosto, un mes históricamente elegido por los aficionados al esquí y el snowboard, pero también por quienes buscan disfrutar de la montaña, la naturaleza y la ciudad con mayor tranquilidad.

“Bariloche combina un centro de esquí de nivel internacional con una ciudad activa, conectada y preparada para recibir a diferentes públicos. Esa diversidad nos permite ofrecer una experiencia integral y seguir siendo uno de los destinos más elegidos del invierno argentino”, concluyó Guzmán.