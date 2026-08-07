Día de las Infancias: la guía definitiva para anticiparse y ahorrar

Hay algo mágico en la expectativa previa al Día de las Infancias: la ilusión en los ojos de los más chicos, las listas de deseos anotadas en cualquier papel y la búsqueda de ese detalle capaz de sacarles una sonrisa inolvidable. Sin embargo, para los adultos, la previa suele transformarse en un desafío contra el reloj por encontrar eso que pidieron sin que los presupuestos se escapen del control.

Para ponertelo fácil, Libre —la plataforma de beneficios de Perfil— diseñó una guía exclusiva que reúne descuentos de hasta el 50% en las marcas más elegidas. Desde la comodidad de tu casa y en un par de clics, podés resolver todo el listado de regalos y organizar un fin de semana a pura diversión.

Indumentaria: renová su placard con todo el estilo

Si querés regalar prendas cómodas, duraderas y a la moda, hacerlo con tiempo te permite encontrar los mejores precios. A través de Libre, accedés a beneficios exclusivos en marcas líderes de indumentaria infantil y juvenil: marcas como Grisino, Como Quieres, Wanama Kids, Puma y Roxy te esperan con descuentos ideales para renovar el guardarropa de cara a la nueva temporada.

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Tip Libre: Combiná los beneficios de la plataforma con los días de promociones de tus tarjetas bancarias para potenciar el ahorro en cada compra.

Jugueterías: la magia del juego sin pantallas

Para los más chicos, el juego analógico no solo divierte: estimula la imaginación, despierta la creatividad y genera momentos compartidos. Libre te conecta con los comercios más emblemáticos del rubro para que elijas la opción perfecta cerca de tu casa:

Encontrá promociones en tiendas de referencia como Cebra, Kinderland u Osito Azul, entre muchas otras.

Librerías: historias que acompañan para siempre

Un libro es un refugio, un portal a la aventura y un regalo que perdura en la memoria. Ya sea para incentivar la lectura autónoma o para compartir un relato mágico antes de dormir, la plataforma te acerca propuestas para todas las edades:

Páginas para soñar: Descubrí las últimas novedades y clásicos en cadenas y locales destacados como Yenny, El Ateneo, La Livre y Marylú.

Entretenimiento: regalá recuerdos y tiempo juntos

El Día de las Infancias también es la excusa perfecta para salir de la rutina y disfrutar en familia. Para armar un fin de semana a pura diversión, Libre te ofrece accesos preferenciales y descuentos en los mejores paseos:

Cine: Beneficios 2x1 en entradas para disfrutar de los grandes estrenos animados.

Teatro y shows: Promociones en espectáculos infantiles y obras de la cartelera cultural.

Aventura y acción: Descuentos en pases diarios para salas de escape, parques de camas elásticas y espacios de juego interactivo.

¿Cómo acceder a tus beneficios en Libre?

Aprovechar estas promociones lleva menos de dos minutos:

Ingresá en la web de Libre.

Explorá la sección dedicada al Día de las Infancias o buscá por marca y rubro.

Generá tu cupón para presentar en la caja del local o usar directamente en la tienda online del comercio.

Anticipate, planificá con tranquilidad y regalá momentos memorables al mejor precio del mercado.