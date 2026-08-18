Visita de León XIV a la Argentina: el Gobierno evalúa asueto y actos masivos en Buenos Aires, Luján y Córdoba

El Gobierno nacional comenzó formalmente la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, con una primera reunión interdisciplinaria encabezada este martes por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Del encuentro participaron ministros del Gabinete, representantes de la Iglesia, funcionarios porteños y autoridades de la Santa Sede.

Entre los presentes estuvo el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, quien participó en representación de la Santa Sede y agradeció la predisposición del Gobierno para coordinar las distintas tareas vinculadas a la llegada del Pontífice.

También participaron el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic, integrantes de la comisión encargada de preparar la visita. Por parte del Ejecutivo estuvieron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el canciller Pablo Quirno y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

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Durante la reunión se avanzó sobre la agenda preliminar, los operativos de seguridad, la logística, los traslados, la organización y la difusión de la visita papal. Tras el encuentro, García Cuerva destacó la coordinación entre las distintas partes involucradas. “Es una visita nacional y es una primera aproximación, pero el espíritu es de trabajar absolutamente en conjunto”, afirmó.

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Uno de los próximos pasos será la llegada de una segunda avanzada de la Santa Sede el 30 de agosto, que recorrerá y evaluará los posibles escenarios donde podrían desarrollarse las actividades de León XIV durante su estadía.

Qué se sabe de la agenda de León XIV en la Argentina

La agenda tentativa de León XIV incluye actividades en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y en Córdoba. Según informó el Gobierno, entre los espacios que se analizan para realizar actos masivos aparecen el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, la Basílica de Luján y el predio de FADEA, en Córdoba.

La posibilidad de realizar una actividad multitudinaria en el Monumento a los Españoles había sido mencionada por García Cuerva al término de la reunión. Consultado sobre ese escenario, el arzobispo porteño respondió que “es una de las posibilidades”. La definición dependerá ahora, entre otras cuestiones, de las evaluaciones que realice la avanzada de la Santa Sede.

Durante su paso por el país, León XIV se hospedará en la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, mientras que el resto de la delegación papal permanecerá en un hotel contiguo para facilitar los movimientos y la organización de las actividades.

La visita también demandará un importante operativo de prensa internacional. Según informó el Ejecutivo, la delegación papal estará acompañada por más de 80 periodistas de distintos países, que seguirán el recorrido del Pontífice durante su paso por la Argentina.

La visita de León XIV está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre y forma parte de una gira sudamericana que comenzará previamente en Uruguay y continuará luego en Perú. El programa definitivo de actividades todavía deberá ser comunicado una vez que terminen de definirse los lugares y horarios.

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Entre los encuentros previstos aparece también una reunión entre León XIV y el presidente Javier Milei. El mandatario argentino ya había mantenido una audiencia con el Pontífice en el Vaticano en junio de 2025 y posteriormente el Gobierno formalizó la invitación para que realizara una visita oficial al país.

La llegada tendrá además un carácter histórico para la Argentina, ya que será la primera visita de un Papa al país en casi cuatro décadas. El último pontífice en realizar un viaje apostólico al territorio nacional fue Juan Pablo II en 1987. Francisco, pese a haber nacido en Buenos Aires, no regresó oficialmente al país durante su pontificado.

Con la primera reunión ya realizada, Gobierno, Iglesia y Santa Sede entraron ahora en la etapa operativa de la visita de León XIV. El próximo punto clave será el 30 de agosto, cuando la avanzada vaticana recorra los posibles escenarios y avance sobre la definición de una agenda que podría incluir tres grandes actos en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

RG / EM