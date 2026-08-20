Nadia Beller confirmó que el hijo que espera es de Fernando Cerimedo

Nadia Beller, la ex pareja de Fernando Cerimedo, dijo que el hijo que está esperando es del ex asesor de Javier Milei. La activista y abogada confirmó que está embarazada de "cuatro semanas" y apuntó a la abogada de Cerimedo, quien había negado su paternidad.

Beller volvió a hablar, esta vez en una entrevista en la radio El Observador. "Él reconoce que estuvo conmigo en el hospital un día antes de que intentaran matarme. Voy a pedir informes médicos sobre eso, estuvo conmigo en la ecografía, pagó la cuenta del hospital. ¿Qué hombre que asuma que no es su hijo haría algo así?", expresó.

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El embarazo fue confirmado este martes en el informe médico de la mujer que fue atacada por dos sicarios, en un hecho por el que Cerimedo está detenido e imputado. El documento indica: "La valoración ginecológica confirmó gestación inicial, aproximadamente de 4,6 semanas".

Los dichos de Beller sobre la paternidad de Cerimedo llegan luego de que la abogada del exasesor de Milei afirmara que se trató de un autoatentado realizado con el objetivo desestabilizar al actual gobierno de Rodrigo Paz y negara la paternidad de su defendido.

“Alguna vez cuando la conoció entre ellos hubo un coqueteo, pero nada más. No es el padre del bebé", expresó la abogada Margarita Arce.

Antes de la entrevista radial, Beller había salido al cruce de las declaraciones de la abogada de Cerimedo con un mensaje en redes: "Esta persona ha llegado al absurdo de negar la paternidad del hijo que espero. Ante esta infamia, expongo los siguientes hechos irrefutables: Acompañamiento médico: El día anterior al intento de feminicidio en mi contra, Fernando Cerimedo me llevó personalmente a recibir atención médica en la Clínica Las Américas", escribió.

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Nadia Beller y el ataque de los sicarios: "Estoy convencida de que él los mandó"

Beller sigue internada en la Clínica de las Américas por los tres disparos de bala que recibió por parte de dos personas. Insiste en que fueron sicarios enviados por Cerimedo.

"Estoy convencida que él los mandó, porque fue la persona que más insistió en que yo acepte ir a encontrarme con ellos, me mintió que me estaba mandando guardaespaldas para que me cuiden, que supuestamente estaban fuera del hotel y que no hicieron nada para defenderme", contó.

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