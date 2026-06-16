Victoria Tolosa Paz: "La retenciones fueron error del kirchnerismo"

En un escenario político marcado por la profunda crisis socioeconómica del gobierno de Javier Milei y la necesidad de una reorganización interna dentro del peronismo, las distintas terminales del movimiento comienzan a mover sus fichas. El reciente acto federal en Concepción del Uruguay (Entre Ríos) funcionó como el segundo hito de un espacio que busca salir de la clásica polarización bonaerense y construir una alternativa política "de la periferia al centro".

En esta entrevista con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190) Victoria Tolosa Paz detalla las claves de lo que denominan "peronismo federal": un planteo que no busca competir con el AMBA, sino complementarlo a través de una agenda fuertemente productiva y vinculada al interior del país. Con una notable autocrítica respecto a los errores históricos del kirchnerismo en su relación con el sector agroindustrial, la entrevistada propone mirar el modelo de competitividad de Brasil, revisar las retenciones y avanzar hacia un gran acuerdo social.

Además, responde a las tensiones mediáticas sobre la identidad del espacio y explica por qué la defensa de la inocencia de Cristina Kirchner y la denuncia del estado de la Justicia conviven con la urgente necesidad de una renovación programática.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Victoria Tolosa Paz es contadora pública y política; actualmente se desempeña como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, representando al bloque de Unión por la Patria para el período legislativo 2023-2027.

Un gusto hablar con vos nuevamente. Hicieron recientemente un acto federal en Entre Ríos de este peronismo que, probablemente con cierta simplificación, los periodistas decimos que no es ni kirchnerista ni kicillofista, ¿no? En ese planteo, a la producción le llama la atención todo el tiempo: "¿Por qué piden que Cristina quede libre?". ¿No hay una contradicción en decir que no son kirchneristas pero al mismo tiempo pedir que Cristina quede libre? Me gustaría tu propia explicación para nuestra audienci

En principio, hay que poner en marco lo que sucedió ayer en la ciudad de Concepción del Uruguay. Los encasillamientos a los espacios políticos que se conforman dan cuenta de la interpretación que hace el periodismo. Nosotros simplemente convocamos a todos aquellos militantes del peronismo, dirigentes y representantes de las cámaras legislativas de las provincias a dar un debate profundo que arrancó el primero de mayo en Parque Norte, lo que luego los titulares de los medios reflejaron como el peronismo federal. Creo que es un nombre con el que nos sentimos cómodos, porque somos peronistas que tenemos una identidad en el federalismo de la República Argentina y en la construcción de valores que vuelvan a poner a la estructura federal en la construcción de la alternativa política nacional. Eso es lo que hicimos el primero de mayo. Después, las consideraciones sobre qué tan lejos o cerca estamos de la expresidenta, del gobernador de la provincia o de algún gobernador del norte quedan, en todo caso, como parte de la construcción mediática que se va haciendo y que respetamos, por supuesto. Pero si ves el documento de ayer, nosotros no hablamos de las personas ni de candidatos; hablamos de ideas. Fue un debate de más de tres horas en comisiones donde dejamos un mensaje muy claro. Una de las comisiones contó con la participación de intendentes, legisladores y especialistas en la materia de la industria ganadera y la industria avícola —fuertísima en Entre Ríos—. Es un mensaje hacia el complejo agroindustrial en la República Argentina para salir de la grieta con el campo, pero también para poder revisar cuáles son las normativas que necesita el país para darle al sector la competitividad que requiere para seguir creciendo. Nosotros miramos ese campo en relación a Brasil y nos preocupa mucho el estancamiento que están sufriendo algunos de los sectores.

Encuesta: Milei y Kicillof pelean cabeza a cabeza un balotaje para las elecciones 2027

Bien. Pero cuando vos te planteás como federal, se puede inferir que, casualmente, tanto Cristina Kirchner como Axel Kicillof tienen sede en Buenos Aires, que también es tu provincia. Pareciera ser que en el énfasis de lo federal, lo que colocan es la representación de un peronismo que trascienda el territorio bonaerense, que normalmente ha sido el primus inter pares dentro del movimiento y ha dominado la interna.

Sin duda, como bien decís vos, Jorge. Hay una interpelación que hacemos a la militancia del interior del país y, por eso, el nombre del peronismo federal busca tener una agenda que vuelva a conectar. Nosotros sentimos que en los últimos años, quizás la representación del peronismo, del 2003 al 2015, fue perdiendo volumen. Lo que todos denominamos como el kirchnerismo fue perdiendo volumen en la representación del interior, quizás porque la agenda que dominó fue la del AMBA, una agenda ambacéntrica que tiene su propia dinámica, su formato y su exigencia. Viven millones de habitantes en la región del Conurbano bonaerense y eso tiene, sin duda, un diseño en la política pública muy diferenciado con respecto a las necesidades que tienen los distintos sectores y las economías regionales del interior productivo. Creo que estamos haciendo un esfuerzo, justamente, por correr el eje de la discusión para empezar a reconstruir el peronismo de afuera hacia adentro; como decía el Papa: "de la periferia al centro". Entonces, posiblemente suene a que el federalismo no abraza al AMBA, pero nosotros venimos a decir que no es en contra de nadie, sino que es sumar a la expresión del AMBA y a la potencia electoral que tiene el peronismo bonaerense. Recordemos que ganamos la elección el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires también por los votos del Conurbano. Pero no alcanza para la construcción de un proyecto nacional solamente enfocarnos en la agenda constructiva de la provincia de Buenos Aires, y me animo a decir del Conurbano.

El ex piloto del Tango 10 declaró que el secretario de Néstor Kirchner viajó a Santa Cruz con una valija que no quiso despachar

Tenemos que animarnos a tener una agenda representativa de los valores y de lo que esperan de nosotros, no solamente en las provincias, sino en el interior de la provincia de Buenos Aires. Cuando uno recorre —estuvimos ayer en Concepción del Uruguay—, me animo a decir que no hay diferencias en la vida de Salto, Rojas o Baradero con respecto a cruzar el río y llegar a Gualeguaychú, Gualeguay o Victoria, localidades del interior de Entre Ríos. Son similares las actividades productivas y es similar el pensamiento que tienen sobre el desastre que está provocando la economía de Javier Milei. Quieren encontrar un peronismo que hable de estos temas; que hable de cómo vamos a hacer para que la industria siga creciendo, generando condiciones de desarrollo, cadenas de valor y trabajo. Para eso necesitamos un debate profundo con una amplia participación. Para nosotros fue muy importante empezar el primero de mayo en Parque Norte con 4.500 militantes y dirigentes, darle continuidad en el encuentro de ayer en Concepción y dejar un documento que es parte de un debate que estaba tapado o en segundas y terceras líneas, pero que no estaba en la vidriera. Queremos que el documento de ayer —al que titulamos en las comisiones con la idea de darle competitividad al campo— refleje eso. Por supuesto que, en medio de ese debate, la posición de seguir declamando que Cristina es inocente fue parte del escenario; es parte de lo que nos toca: convivir con quien fue dos veces presidenta y vicepresidenta en una condena totalmente injusta. Debemos seguir insistiendo en que, si queremos ser un país normal y serio, necesitamos tener una Corte Suprema de Justicia que dé cuenta de esa seriedad e independencia. Necesitamos mirar a Comodoro Py no como ese estado de putrefacción, sino como una justicia que pueda avanzar en las principales causas que tienen hoy muchos de los dirigentes que gobiernan este país. Y necesitamos resolver el papelón que significa tener a un jefe de Gabinete de ministros —la figura más importante en la administración del Estado Nacional— que está siendo objeto, posiblemente por primera vez en la historia de la democracia, de una votación de moción de censura en la Cámara de Senadores esta semana, o el 23 de junio en Diputados.

A ver si me queda claro. Por un lado, federalismo no como competencia, sino como suma. Una crítica a que hubo un exceso de importancia de la agenda del Conurbano bonaerense y del AMBA en los años que gobernó el kirchnerismo. ¿Puedo plantear que me queda como corolario que hoy, en retrospectiva, ustedes ven que fue un error el conflicto que tuvieron con el campo y el proceso de aumento de las retenciones?

Sí, de hecho lo decimos en el documento. Decimos que hemos aprendido de los errores y que nos comprometemos a revisar algunas de las herramientas que se tomaron en aquellos años y que hoy nos damos cuenta, a la luz de los resultados en algunas cadenas productivas, que son herramientas de las que no hay que enamorarse ni apegarse, sino que hay que discutirlas. Por eso planteamos una reforma integral impositiva para la agroindustria; eso va desde analizar las retenciones hasta los impuestos distorsivos, pasando por la eficiencia logística y la necesidad de hacer un acuerdo programático en rutas, puertos e infraestructura. Miramos a Brasil, un país que arrancó más atrás que Argentina en toneladas de granos y que hoy ha multiplicado por seis esa capacidad. Esa competitividad al campo de Brasil se la dio no una sola herramienta, sino discutir retenciones, ley de riego, financiamiento para maquinaria agrícola y la ley de semillas, tan necesaria para que tenga sentido seguir invirtiendo en genética y biotecnología. Allí es donde empezamos a mirar la integralidad de la demanda que hoy el campo le hace a toda la política. Nosotros queremos ser parte de esa construcción con la seriedad de saber que la Argentina necesita recomponer su macroeconomía y mejorar las condiciones de vida de nuestros jubilados y trabajadores, que han perdido el 39% de sus ingresos desde que llegó Javier Milei. Lo necesitamos hacer en un gran acuerdo social. Lo peor que nos puede pasar es no reconocer los desaciertos que hemos tenido cada vez que perdimos mercados de carne o de trigo, dos de las cadenas más importantes del ADN nacional. Por eso decimos que, de esos errores, muchos de nosotros no solamente nos hemos reconciliado en la mirada sobre el pasado, sino que también debemos salir hacia adelante con una propuesta clara. Por eso fue muy importante la participación de productores y sindicalistas rurales. Somos conscientes de que la apertura indiscriminada, donde nos acostumbramos a tomar jugo de naranja que no es de nuestras naranjas de Entre Ríos o a comer pollos que vienen de Brasil, tiene que ser revisada. Necesitamos potenciar la industria nacional de la cadena agroalimentaria, que genera tanto trabajo en el interior del país.

Victoria, tenés que ser cantante porque podés hablar sin respirar y sin parar. Es algo increíble. Desgraciadamente se nos acabó el programa. Hubiera querido hacerte otras preguntas, pero quedará para la próxima oportunidad. Muchas gracias.

Es que soy así, Jorge. Algunos me dicen que podría haber sido relatora de fútbol ahora que viene el Mundial; dicen que los relatores tienen esa capacidad. Pero bueno, queda para la próxima entonces. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias.

MEG/MSS