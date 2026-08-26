La fatiga digital de Javier Milei: un informe revela la caída y el desgaste de la militancia libertaria en redes sociales

El posicionamiento virtual del presidente argentino muestra transformaciones sustanciales según el informe "La fatiga digital", elaborado por la consultora de comunicación Ad Hoc junto a la plataforma Onclusive. A través de un relevamiento realizado entre el primero de diciembre de 2023 y el 31 de julio de 2026 en portales web y redes sociales de acceso público, el estudio analiza el rendimiento comunicacional de la tropa digital libertaria —Las Fuerzas del Cielo— encabezada por figuras como el Gordo Dan, Juan Doe, Isidro Bonicato e incluso Agustín Laje.

Javier Milei supo ser el mejor producto digital en la conversación pública argentina; hoy los datos evidencian una persistente pérdida de protagonismo, una consolidada imagen negativa y un profundo cambio de comportamiento de su "militancia digital" como síntoma del desgaste.

Caída de la comunidad libertaria en redes sociales

De acuerdo con el análisis enfocado en las dinámicas de soporte virtual, la comunidad libertaria pierde potencia como una consecuencia directa del desgaste generalizado. Al auditar los quince usuarios libertarios con mayor cantidad de interacciones durante el año 2026, entre los que se destacan cuentas como GordoDan, Therealbuni, Trumperizar, agarra_pala y laderechadiario, se detectó una notable pérdida de capacidad para instalar agenda y traccionar el debate público.

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La narrativa libertaria cruje en las redes y Milei sufre las consecuencias del desgaste

Este grupo de cuentas pasó de registrar un volumen de 5.022 menciones al presidente en el mes de abril de 2026, a un descenso paulatino que llegó a las 3.766 menciones en junio y terminó por asentarse en 3.697 menciones durante el mes de julio de 2026.

La comunidad libertaria en redes pierde potencia.

Esta merma en la actividad del núcleo duro de la militancia se alinea de forma directa con la caída global del protagonismo digital de Javier Milei. El volumen total de la conversación alrededor de la figura presidencial se encuentra actualmente muy lejos de los niveles alcanzados durante su primer año de gobierno.

El informe identifica un pico máximo de 13 millones de menciones a Milei en febrero de 2025, impulsado fundamentalmente por el impacto del escándalo nativo digital denominado $LIBRA. En contraposición, el registro histórico más bajo del periodo analizado se ubicó en junio de 2026, alcanzando un piso de 3,7 millones de menciones globales.

La imagen digital de Javier Milei converge con los estudios de opinión pública

El descenso en el volumen de conversación coincide temporalmente con las fluctuaciones en la valoración social del mandatario. Al evaluar la evolución de la imagen digital positiva frente a la aprobación presidencial, indicador medido por el Monitor de Aprobación Presidencial de Pulsar de la Universidad de Buenos Aires, el informe señala que las métricas virtuales suelen mostrar comportamientos más abruptos que las encuestas tradicionales, pero terminan convergiendo hasta mostrar tendencias muy similares.

Durante el lapso temporal analizado, la imagen positiva digital experimentó una fuerte caída inicial tras el escándalo de la memecoin $LIBRA a comienzos de 2025. Posteriormente, registró una estabilización con subas pronunciadas hacia el mes de octubre, traccionada por el triunfo electoral de La Libertad Avanza.

La imagen positiva digital de Javier Milei experimentó una fuerte caída inicial tras el evento de $LIBRA.

Luces y alarmas en el ecosistema digital libertario

Sin embargo, la tendencia decreciente se reanudó hacia mediados de 2026, mostrando en julio de ese año una clara convergencia a la baja en ambos indicadores, lo que refleja el impacto de la gestión diaria sobre la narrativa en plataformas digitales.

El impacto de los escándalos y la disputa por el término “Casta”

Los eventos de la agenda pública han tenido un impacto directo y cuantificable en las métricas de negatividad digital del presidente argentino. El informe destaca el rol de tres episodios específicos que minaron el aura antisistema de la gestión y profundizaron el estigma.

En primer lugar, el escándalo LIBRA en febrero de 2025 registró un 52% de negatividad hacia el mandatario durante el mes de su estallido. En segundo lugar, el escándalo de supuestas coimas en ANDIS sumado al Caso Espert en agosto de 2025 elevó la negatividad al 56%. Finalmente, el Caso Adorni en abril de 2026 consolidó un pico del 57% de negatividad en la conversación masiva.

La conversación digital masiva y la opinión pública se retroalimentan.

Esta sucesión de crisis generó que el concepto insignia de la narrativa de Javier Milei, "la Casta", fuera cooptado por sectores opositores para desgastar al oficialismo. Entre febrero de 2025 y julio de 2026, el término “Casta” acumuló casi 5 millones de menciones totales en las redes sociales.

Un "antes y después" para Las Fuerzas del Cielo, la nueva batalla digital

Los tres picos máximos de menciones a esta palabra corresponden de forma exacta con los momentos de estallido de los escándalos gubernamentales mencionados, lo que evidencia cómo las redes alimentan el clima de opinión generalizado.

Cambio en la dinámica de contenidos libertarios y baja de las interacciones

La investigación detallada de los comportamientos de difusión arroja que hablar sobre el presidente rinde menos en términos de rendimiento virtual. Al analizar la cuenta con mayor volumen de publicaciones hacia el mandatario, agarra_pala, se constató que entre mayo y julio de 2026 sus menciones a Javier Milei bajaron un 17,8%. Sin embargo, la pérdida de efectividad fue muy superior, ya que las interacciones obtenidas por esas mismas publicaciones se desplomaron un 39% en el mismo lapso.

Asimismo, el propio presidente redujo su exposición; en julio de 2026 efectuó 1.139 automenciones, que corresponden a publicaciones o retuits desde su cuenta propia con el término Milei, lo que representa un descenso del 28,4% respecto a su promedio mensual del año.

Hablar sobre Javier Milei "paga" menos.

Ante la falta de insumos de gestión valorados positivamente, la comunidad libertaria modificó su estrategia temática y se apoyó este año en la crítica a la oposición y a los periodistas más que en compartir o valorar la gestión. Durante el lapso de enero a julio de 2026, los conceptos de redes superaron ampliamente a los conceptos de gestión en volumen de conversación.

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En el bloque de gestión, el término BCRA acumuló 279 mil menciones, el concepto Superávit registró 121 mil menciones y Riesgo País alcanzó las 100 mil menciones. Por el contrario, en el bloque de redes, el término Kukas lideró con 553 mil menciones, seguido por VLLC con 543 mil menciones y la sigla NOLSALP con 124 mil menciones.

Javier Milei: de producto digital exitoso al desgaste político

Hacia el cierre del informe, Ad Hoc recupera datos provenientes de estudios de opinión pública convencional para contextualizar el fenómeno virtual, concluyendo que ser oficialismo produce un daño natural que se potencia cuando no hay resultados y se pierde el control de la agenda.

La encuesta de la firma Pulso Research de julio de 2026 evidencia que la mayoría de los argentinos considera que la situación económica del país es negativa. Ante la consulta sobre quién es el principal responsable, un 49,2% afirma que se debe a las decisiones tomadas por la gestión de Javier Milei, frente a un 38,8% que lo atribuye a las decisiones de la gestión anterior y un 12,0% que selecciona la opción de otros espacios, lo que marca que el gobierno pierde la capacidad de asignar la culpa al pasado.

El deterioro del producto digital Javier Milei puede afectar su apreciación política pública.

Por otro lado, el Estudio de Creencias Sociales de Pulsar de la Universidad de Buenos Aires correspondiente a junio de 2026 muestra un crecimiento sostenido del desencanto con la oferta política y el denominado ningunismo. El porcentaje de ciudadanos que no se identifica con ningún espacio político ascendió del 37% en 2023, al 25% en 2024, saltando al 35% en 2025 y alcanzando un 42% en junio de 2026.

En paralelo, la identificación con el partido de gobierno, La Libertad Avanza, se ubicó en un 8% hacia mediados de 2026, por debajo del 26% obtenido en 2023 y el 16% registrado en 2024. Tras casi tres años de gestión, el discurso anti-casta y la expectativa de una mejora económica sufren una erosión temporal que profundiza la demanda de resultados a un año de las próximas elecciones.

NG/fl