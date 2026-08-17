El primer informe sobre Creencias Sociales de 2026, elaborado por Pulsar UBA (UBA Económicas) expuso una profunda transformación en la relación de los argentinos con la política y las instituciones. Según el estudio, el fenómeno denominado "ningunismo político" alcanzó su nivel más elevado desde que se inició la serie en 2023: el 42% de las personas consultadas afirmó que no simpatiza ni se siente identificada con ningún partido o espacio político.

Este incremento se produce en un escenario signado por la marcada retracción de la atención hacia los asuntos públicos, donde el 63% de los encuestados declaró tener "poco o nada" de interés por la política, lo que representa un salto de 18 puntos porcentuales respecto de la medición realizada en 2025.

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Caída de la adscripción partidaria y refugio en el centro ideológico

El informe detalló que el crecimiento de la masa de ciudadanos sin filiación no responde al trasvase puntual desde una única fuerza, sino a un alejamiento transversal que abarca diversos géneros, rangos etarios y niveles educativos.

En la serie histórica del estudio, la cifra de independientes había marcado un 37% en 2023, bajó al 25% en 2024 y subió al 35% en 2025, antes de trepar al 42% actual. Paralelamente, en una escala ideológica del 1 (izquierda) al 10 (derecha), la media general de la sociedad argentina se ubicó en un promedio de 5,3.

En tanto, las personas "ningunistas" registraron un promedio de 5,1, concentrándose mayoritariamente en el valor 5.

Para el estudio, esta tendencia indica que "el centro político no necesariamente expresa moderación programática ni una posición ideológica elaborada, sino que funciona como una zona de refugio para quienes no quieren ubicarse dentro de las divisiones que propone el ecosistema político".

Asimismo, la investigación arrojó marcadas diferencias de posicionamiento en comparación con los simpatizantes de espacios definidos: quienes se identifican con el peronismo mostraron un promedio de 3,8; las personas alineadas con Juntos por el Cambio registraron un 6,7; y los simpatizantes de La Libertad Avanza se posicionaron en un 7,5.

Desconexión entre la política y la vida cotidiana

A pesar de que el 71% de los relevados sostuvo que "no se puede confiar en la mayoría de las personas", la desconfianza interpersonal abstracta no derivó en una polarización activa de los vínculos afectivos o comunitarios.

De acuerdo con los datos brindados, el 82% se mostró poco o nada de acuerdo con la premisa de que "se puede saber si una persona es buena o mala por sus opiniones políticas", una postura que creció 11 puntos desde el 71% registrado en 2023.

En consonancia con este rasgo, el 70% declaró que "podría estar en pareja con alguien que tuviera ideas políticas opuestas a las propias", valor que se sostuvo estable en la medición de la serie.

"Las opiniones políticas no constituyen un criterio suficiente para juzgar moralmente a otra persona ni un impedimento decisivo para construir una relación afectiva", destacó el informe en sus consideraciones.

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Al analizar el ámbito vecinal, el rechazo a tener como vecinos a personas homosexuales se ubicó en el 16%, una cifra idéntica a la registrada ante los inmigrantes. El rechazo subió al 19% frente a vecinos de religión diferente y alcanzó el 26% en el caso de simpatizantes de un partido político opuesto.

En contraste, las posturas de exclusión crecieron sustancialmente al evaluar antecedentes o conductas: el 43% manifestó rechazo a convivir con personas que estuvieron en la cárcel y el 49% lo hizo respecto de consumidores de drogas.

Jerarquías morales y baja participación comunitaria

En cuanto al cumplimiento de las normas, el relevamiento detectó una estructuración selectiva de la permisividad. Las acciones informales ligadas al consumo mostraron los mayores índices de tolerancia: la compra de productos falsificados resultó aceptable para el 56% de los encuestados, mientras que la piratería de contenidos audiovisuales fue aceptada por el 51%.

En cambio, las conductas que involucran corrupción o daño directo sufrieron una desaprobación casi absoluta. El intercambio del voto por dinero o favores fue rechazado por el 91%, la infidelidad por el 86%, cruzar un semáforo en rojo por el 84%, el soborno a fuerzas de seguridad o empleados públicos por el 83%, y tanto la revisión del teléfono de la pareja sin permiso como el consumo de drogas por el 82%.

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A partir de estas respuestas, la investigación identificó tres perfiles morales en la sociedad:

- Los rigoristas: Representan el 54% de la población y rechazan de forma uniforme todas las transgresiones evaluadas. Este segmento tiene mayor presencia de personas de edad avanzada y de "ningunistas".

- Permisivos de mercado: Conforman el 34% del universo. Toleran las prácticas de consumo informal como la piratería, pero mantienen rechazo alto hacia faltas cívicas.

- Permisivos ampliados: Constituyen el 12% restante, registran los niveles más altos de aceptación general de conductas y concentran una proporción mayor de simpatizantes de La Libertad Avanza y posturas progresistas.

Javier Milei

El reporte concluyó evidenciando que el distanciamiento de la sociedad abarca también al entramado de la sociedad civil. La participación activa en organizaciones religiosas alcanzó un 16%, seguida por clubes deportivos con un 15%, agrupaciones de ayuda social con un 14% y colectivos ambientalistas con un 9%.

Los menores porcentajes de involucramiento se detectaron en agrupaciones políticas o militancia barrial (5%) y en sindicatos o gremios (4%).