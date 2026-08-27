Dura respuesta de Caparrós a Fantino: ¡Feliz 1893, negrero!

El escritor Martín Caparrós cuestionó con dureza al conductor Alejandro Fantino quien en su programa del streaming Neura habia afirmado que “en el mundo se tienen dos trabajos”.

“A este semianalfabeto nadie le contó que la mayor conquista de los trabajadores en la historia fue la jornada de 8 horas”, sostuvo en la red social “X”.

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“¡Feliz 1893, negrero!”

“Miles murieron para conseguirlo hace 100 años. Y ahora éste dice que está bien trabajar más, mucho más”, agregó al recordar la lucha de los obreros a fines del siglo 19 por los derechos laborales.

“¡Feliz 1893, negrero!”, concluyó Caparrós en un duro comentario al video de Fantino al recordar el año en el que se reconoció la lucha de los mártires de Chicago.

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Qué dijo Alejandro Fantino

Fantino comenzó su defensa de tener dos trabajos al sostener que “en la mayoría de los países que uno visita lamentablemente los servicios cuestan" y "nada es gratis”.

“Tal vez te tenés que dar cuenta que fuera de la caverna no alcanza con un solo trabajo. El otro día estaba viendo un informe de un youtuber en el Mundial de Estados Unidos, le hizo una nota a argentinos que habían llegado a Miami”, contó el conductor alineado con el oficialismo del presidente Milei.

Y después prosiguió: “Y uno era dueño de un restaurante y dice: ´mira acá he tenido médicos meseros. Trabajaban de médicos, porque querían comprarse un auto, hacer una remodelación de la casa, hacer un salto, porque les nació un hijo, hacer un extra. Y yo los he tenido acá de meseros´”.

“En el mundo se tienen dos trabajos. Por ahí se vive mal en el mundo, después discutiremos otra cosa. Pero eso es ver el sol”, justificó con énfasis Fantino.