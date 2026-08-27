El proyecto de Vischi: cómo impactaría el RIIR en las economías regionales

El senador nacional por Corrientes, Eduardo "Peteco" Vischi, expuso ante un plenario de comisiones de la Cámara alta los fundamentos de su proyecto de ley para crear el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR). La iniciativa busca cubrir la brecha existente entre las pequeñas empresas y los grandes desarrollos alcanzados por el RIGI.

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La reunión plenaria convocó a los integrantes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Economías Regionales. Durante la presentación, el presidente del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) remarcó que el instrumento apunta a compañías de mediana escala que prevén montos de inversión a partir de los 12 millones de dólares.

Incentivos fiscales para la producción y el empleo

El articulado del RIIR incorpora mecanismos de estímulo impositivo destinados a acelerar la capitalización productiva. Entre las medidas centrales, contempla la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución ágil del IVA a partir de los tres meses, con el objetivo de reinyectar esos recursos directamente en el proceso operativo.

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Al fundamentar la propuesta, Eduardo Vischi aclaró que los beneficios tendrán una asignación específica y controlada. "Están pensados para utilizarse en la compra de maquinaria nueva, para la construcción de naves industriales, para fabricar bienes y obras de infraestructura", detalló el legislador, remarcando que el texto prohíbe explícitamente el uso de estos fondos en maniobras de especulación financiera.

Fomento a las economías regionales y al sector industrial

El parlamentario radical contextualizó la medida frente a las herramientas aprobadas previamente por el Congreso nacional, señalando que el esquema actual dejaba desprotegidas a las firmas clasificadas como Tramo 2 que buscan expandir sus líneas de producción en el interior del país.

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"Apuntamos a empresas que tienen capacidad de invertir para propiciar lo que necesitamos a lo largo y ancho del país: el desarrollo industrial, el agregado de valor a nuestras materias primas, empleo y exportaciones", concluyó el representante correntino tras la reunión de comisiones.