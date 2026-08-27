Zdero celebró la Ley de Reiterancia y acusó a la oposición de estar “del lado de los delincuentes”

El gobernador Leandro Zdero celebró este miércoles la aprobación de la Ley de Reiterancia en la Cámara de Diputados del Chaco y aprovechó el resultado para retomar la confrontación política con sectores de la oposición, a los que acusó de haber intentado frenar la iniciativa y de estar “del lado de los delincuentes”.

El mensaje fue publicado después de que la Legislatura sancionara la reforma del Código Procesal Penal con 27 votos a favor, dos abstenciones y una permanencia en cartera. La amplitud del resultado incluyó el acompañamiento de buena parte de la oposición, aunque durante el debate quedaron expuestas fuertes diferencias con el oficialismo sobre el alcance de la norma y la política de seguridad provincial.

“Se resistieron. No todos, pero a algunos les costó mucho terminar con la puerta giratoria”, sostuvo Zdero al comenzar su publicación.

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El mandatario aseguró además que hubo dirigentes que “intentaron confundir, mintieron y pusieron excusas para seguir del lado de los delincuentes” y volvió a introducir dos cuestionamientos que el oficialismo viene utilizando contra el peronismo: el uso de celulares por parte de personas detenidas y la incorporación de dirigentes con antecedentes judiciales en listas electorales. “Los querían con celulares en las cárceles y hasta en sus listas de candidatos”, lanzó.

“Hoy no les quedó otra”

El tono del mensaje contrastó con el resultado legislativo, donde la reforma terminó obteniendo un respaldo que excedió ampliamente a los bloques que responden al Gobierno provincial.

Durante la sesión, referentes opositores como Nicolás Slimel, Santiago Pérez Pons y Pía Chiacchio Cavana anticiparon su acompañamiento, aunque cuestionaron la campaña previa del oficialismo y remarcaron que la reiteración de la actividad delictiva ya estaba contemplada en el Código Procesal Penal.

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La diferencia estuvo en el diagnóstico. Chaco Puede sostuvo que la reforma permitirá convertir la reiterancia en una herramienta más clara y de aplicación obligatoria dentro de determinados supuestos, mientras la oposición argumentó que la figura ya existía y reclamó no presentar la modificación como una solución suficiente frente al problema de la inseguridad.

Zdero, sin embargo, eligió leer la aprobación como resultado de la presión social sobre quienes habían expresado reparos. “Hoy no les quedó otra: la gente se hizo escuchar y la realidad se impuso”, afirmó.

La discusión continuará con la aplicación de la ley

La reforma aprobada busca reforzar el peso de la reiterancia delictiva al momento de analizar medidas de coerción y prisión preventiva. Entre otros puntos, establece una definición específica para los casos en los que una persona registra más de un proceso penal en trámite con imputaciones por delitos que contemplan penas de prisión.

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Durante el debate, el oficialismo presentó la medida como parte de la estrategia para combatir la denominada “puerta giratoria”, mientras desde la oposición advirtieron que su efectividad dependerá también de la capacidad de las fiscalías, los recursos policiales y la infraestructura penitenciaria.

Ese planteo fue utilizado por los bloques opositores para trasladar ahora la responsabilidad hacia el Ejecutivo: con la ley aprobada, sostuvieron, el Gobierno deberá demostrar en la práctica que la modificación tiene impacto sobre la seguridad.

Zdero cerró su publicación manteniendo el tono de confrontación. “Nosotros vamos a seguir trabajando para cambiar el Chaco. Ustedes sigan buscando palos. Porque, por más palos que pongan, no nos van a detener”, expresó y concluyó: “Vamos a seguir avanzando. El Chaco ya cambió y va a cambiar mucho más”.