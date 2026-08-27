Diputados no habilitó el debate de una tarifa diferencial que beneficiaría al NEA

La diputada chaqueña Julieta Campo (Unión por la Patria) llevó este miércoles al recinto de la Cámara de Diputados la discusión por una tarifa eléctrica diferencial para las provincias más castigadas por las altas temperaturas, pero no consiguió los votos suficientes para habilitar su tratamiento inmediato.

Fueron 120 apoyos contra 114 rechazos y 12 abstenciones, aunque el apartamiento del reglamento necesitaba reunir una mayoría especial de tres cuartos para incorporar el proyecto al temario de la sesión.

No se votó, por lo tanto, el contenido de la iniciativa. Lo que Diputados rechazó fue alterar el orden parlamentario para discutirla ese mismo miércoles. El expediente continuará ahora su recorrido por las comisiones antes de quedar en condiciones de llegar nuevamente al recinto.

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El proyecto

La iniciativa que Campo llevó a Diputados busca crear un Régimen de Equidad Tarifaria Eléctrica para Zonas Cálidas, con Chaco entre las provincias alcanzadas por un esquema que reconoce que en determinados puntos del país el mayor consumo de energía durante el verano está directamente asociado a las condiciones climáticas.

El expediente 3969-D-2026, presentado el 12 de agosto, tiene como principales firmantes a Campo, la catamarqueña Claudia Palladino y el tucumano Pablo Yedlin, todos de Unión por la Patria, y sumó posteriormente adhesiones de legisladores de otros distritos. Su recorrido parlamentario incluye las comisiones de Energía y Combustibles, Economías y Desarrollo Regional y Presupuesto y Hacienda.

La discusión por el costo de la energía atraviesa desde hace años la relación entre las provincias del Norte Grande y el poder central, con gobernadores y legisladores que reclaman contemplar que el uso intensivo de ventiladores y equipos de refrigeración durante buena parte del año no responde solamente a una decisión de consumo.

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Campo buscó explotar esa discusión en el recinto. “Vivir en el Norte no puede ser un castigo y pagar la luz no puede ser un lujo, sino que es un derecho”, planteó durante su intervención, al defender que un tratamiento diferencial quede establecido por una ley nacional y no dependa de decisiones administrativas de cada gobierno.

Bonificaciones de hasta el 70%

El proyecto propone establecer un bloque de consumo eléctrico protegido y aplicar bonificaciones diferentes según la situación económica de los usuarios y la clasificación climática de cada región.

Para los hogares cuyos ingresos no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales, contempla una bonificación del 70%. Para sectores que superen ese nivel, el beneficio sería del 25%, sujeto además a determinados criterios patrimoniales.

También incorpora un tratamiento particular para hospitales públicos, establecimientos educativos, entidades de bien público y personas electrodependientes, además de clasificar las zonas alcanzadas a partir de parámetros bioambientales.

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La iniciativa incluye expresamente a Chaco dentro del esquema junto con otras provincias del Norte y forma parte de una discusión más amplia que comenzó a cobrar fuerza entre legisladores y gobernadores de la región frente a los cambios nacionales en materia de subsidios energéticos.

Campo apuntó contra Milei y Zdero

La chaqueña también convirtió su intervención en una crítica política al presidente Javier Milei y al gobernador Leandro Zdero, en momentos en que la relación entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales vuelve a estar atravesada por negociaciones parlamentarias y reclamos por recursos.

Campo sostiene que el reconocimiento de las particularidades climáticas del Norte no debería quedar atado a acuerdos circunstanciales entre gobernadores y Nación, sino transformarse en una política estable mediante una ley del Congreso.

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El resultado de este miércoles no cerró esa discusión. Los 120 votos afirmativos demostraron que existe una base considerable para avanzar con el planteo, pero también que Campo y los bloques que impulsan la iniciativa todavía necesitan construir una mayoría más amplia si pretenden acelerar el trámite sin esperar el recorrido ordinario por las comisiones.