Tarifa diferencial: los diputados de la UCR Chaco se abstuvieron de habilitar el debate

La votación por una tarifa eléctrica diferencial para las provincias del Norte dividió este miércoles a los diputados nacionales por Chaco. Guillermo Agüero y Gerardo Cipolini, de la UCR, se abstuvieron en el pedido para habilitar el tratamiento inmediato del proyecto; Carlos García y Rosario Goitia, de La Libertad Avanza, votaron en contra, mientras que Julieta Campo, Sergio Dolce y Aldo Leiva, de Unión por la Patria, lo hicieron a favor.

La abstención de los dos radicales se produjo pocos días después de que el propio Agüero reclamara avanzar “cuanto antes” con un instrumento que reduzca el impacto de la tarifa eléctrica en Chaco y de que el gobernador Leandro Zdero participara de negociaciones con el ministro de Economía, Luis Caputo, por un esquema específico de subsidios para las zonas cálidas y muy cálidas.

Diputados no habilitó el debate de una tarifa diferencial que beneficiaría al NEA

Lo que se puso a consideración fue un apartamiento del reglamento solicitado por Campo para incorporar a la sesión una iniciativa de UxP, el Régimen de Equidad Tarifaria Eléctrica para Zonas Cálidas. El pedido obtuvo 120 votos afirmativos, 114 negativos y 12 abstenciones, pero necesitaba tres cuartos de los votos emitidos. Por eso no se habilitó el tratamiento inmediato y el proyecto continuará su recorrido en comisiones.

Agüero también impulsa una tarifa diferencial

La posición del diputado radical quedó bajo atención porque Agüero es autor de otro proyecto destinado a establecer un subsidio eléctrico focalizado para zonas cálidas y muy cálidas, con especial incidencia en el Norte y el NEA.

Su iniciativa establece una bonificación general del 50% sobre el Precio Estacional de la Electricidad (PEST) para usuarios residenciales que cumplan los requisitos del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados. Además, contempla una bonificación adicional extraordinaria de hasta el 25%, que podría reducirse progresivamente según determine la autoridad de aplicación.

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Para las zonas calificadas como “muy cálidas”, categoría que alcanza a Chaco, propone reconocer como consumo base subsidiable 550 kWh mensuales en diciembre, enero, febrero y marzo; 300 kWh durante mayo, junio, julio y agosto; y 150 kWh en abril, septiembre, octubre y noviembre.

El proyecto también contempla que clubes de barrio, entidades de bien público y organizaciones sin fines de lucro accedan a las bonificaciones sobre la totalidad de su consumo. En los fundamentos, Agüero señala específicamente la situación del Nordeste argentino, donde la limitada disponibilidad de gas natural por redes genera una mayor dependencia de la electricidad para refrigeración, cocción, agua caliente y climatización.

Zdero y la negociación con Nación

El planteo de Agüero forma parte de la estrategia que el Gobierno chaqueño venía impulsando junto con otros mandatarios del Norte Grande.

El 19 de agosto, Zdero participó junto con gobernadores de la región de una reunión con Caputo y autoridades nacionales en la que se acordó trabajar en una redefinición de los subsidios energéticos para las provincias con temperaturas más altas.

Agüero había explicado un día antes que la intención era avanzar simultáneamente por dos vías: mantener el trámite de una ley en el Congreso y buscar una herramienta del Poder Ejecutivo que pudiera instrumentarse con mayor rapidez antes del próximo verano. “La idea es precisamente esta: cuanto antes tener un instrumento porque se viene el verano”, había señalado entonces el legislador.

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Su propio proyecto también sostiene que una ley permitiría dar “previsibilidad normativa y estabilidad institucional” al beneficio, de manera que el esquema para las regiones cálidas no dependa del gobierno de turno.

Campo cuestionó las abstenciones

Después de la votación, Julieta Campo apuntó contra los representantes radicales y vinculó su decisión con la relación política entre Zdero y el Gobierno nacional.

“Los diputados de Zdero se abstuvieron porque prefieren esperar que Milei les cumpla alguna de todas sus promesas y mientras los chaqueños siguen presos de boletas de luz que ahogan”, cuestionó la legisladora de Unión por la Patria.

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Campo buscó habilitar el tratamiento de un proyecto distinto al presentado por Agüero, por lo que la abstención de los radicales no equivale a un rechazo a la tarifa diferencial que ellos mismos vienen reclamando. Sí implicó, concretamente, que no acompañaron el intento de tratar ese miércoles el régimen impulsado desde Unión por la Patria.