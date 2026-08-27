Aprobaron un pedido a Nación para instalar redes anti-caída en el puente Chaco-Corrientes

La Cámara de Diputados de Corrientes aprobó por unanimidad el proyecto de resolución de la legisladora Sofía Brambilla que insta al Poder Ejecutivo Nacional a implementar un plan integral de prevención del suicidio en el Puente General Manuel Belgrano, viaducto estratégico que une la provincia con el Chaco.

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La iniciativa (Resolución N° 3353 / Expediente 19905/26) contó con el dictamen favorable de la Comisión de Seguridad. El documento exige a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y a los organismos competentes la ejecución de medidas de contención física y tecnológica sobre la infraestructura vial.

Inversión tecnológica, red de contención y gendarmería

Entre las medidas requeridas, el texto solicita la instalación de barreras físicas anti-caída en toda la extensión del puente siguiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con el refuerzo del sistema de videovigilancia mediante sensores de conducta de riesgo.

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Asimismo, contempla la colocación de teléfonos de emergencia conectados con líneas de atención en crisis, mejoras en la iluminación y la presencia permanente de efectivos de Gendarmería Nacional capacitados en abordaje de salud mental, en coordinación directa con los ministerios de salud de Corrientes y Chaco.

Estadísticas alarmantes y antecedentes internacionales

Al fundamentar la propuesta, Brambilla subrayó que desde agosto de 2023 se registraron 327 intervenciones de rescate en el viaducto, de las cuales 105 corresponden únicamente al transcurso del año 2026, mientras que 13 personas perdieron la vida en el mismo período.

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"La OMS recomienda limitar el acceso a los medios letales. Ponerle a una persona en crisis una barrera le da tiempo para que alguien pueda ayudarla", argumentó la diputada, citando casos de éxito internacional como el Golden Gate de San Francisco o el Bloor Street Viaduct de Toronto.

Aclaró además que la infraestructura preventiva no sustituye la atención psicológica, sino que actúa como un mecanismo de protección inmediata.