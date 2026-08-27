Diputados aprobó las reformas del Banco Central e Inocencia Fiscal: cómo votaron los correntinos

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a los proyectos de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal II, ambas iniciativas promovidas por el Poder Ejecutivo Nacional bajo la gestión del presidente Javier Milei. En ese escenario, los representantes de la provincia de Corrientes mantuvieron una postura dividida en el recinto, con un saldo de cuatro votos a favor y tres en contra.

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La reforma de la autoridad monetaria, cuyo objetivo central es establecer como "misión primaria" la preservación del valor de la moneda y restringir el financiamiento directo al Tesoro Nacional, fue aprobada con 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones.

El desglose de los sufragios de la delegación correntina

El respaldo a la iniciativa oficialista provino de los tres integrantes del bloque de La Libertad Avanza (LLA): Lisandro Almirón, Virginia Gallardo y Federico Tournier. A ellos se sumó el legislador de la Unión Cívica Radical (UCR), Diógenes González, alineándose con la postura mayoritaria de su bancada en apoyo al oficialismo.

Por el contrario, los tres diputados de Unión por la Patria (UP), Christian Zulli, Nancy Sand y Raúl Hadad, votaron en contra de la reestructuración del organismo monetario y del paquete fiscal. La votación general contó con el acompañamiento del PRO, el MID y la UCR, mientras que la oposición quedó concentrada en el peronismo y el Frente de Izquierda.

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Avance de la ley de Inocencia Fiscal II

Durante la misma sesión, la Cámara baja aprobó el proyecto de Inocencia Fiscal II por 139 votos afirmativos, 110 negativos y dos abstenciones. La propuesta modifica el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias con el fin de ampliar el universo de contribuyentes habilitados para exteriorizar ahorros sin penalidades ni topes de patrimonio.

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El comportamiento de los representantes correntinos se repitió de manera idéntica en esta segunda votación: Almirón, Gallardo, Tournier y González acompañaron la iniciativa oficialista, en tanto que Zulli, Sand y Hadad expresaron el rechazo de la bancada opositora.

Ambos expedientes fueron girados a la Cámara de Senadores para su tratamiento definitivo.