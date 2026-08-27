"Se nos escapó la liebre": un intendente correntino reconoció la venta irregular de licencias de conducir

La Justicia de Corrientes llevó adelante una serie de allanamientos en la ciudad de Mercedes en el marco de una causa penal por presuntas maniobras fraudulentas y desvío de fondos en el Centro de Emisión de Licencias de la Municipalidad local. Las diligencias incluyeron registros en las oficinas de la Dirección de Seguridad Vial y en propiedades privadas.

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El fiscal de la causa, Adrián Casarrubia, confirmó la imputación de la ex titular de Seguridad Vial, Camila Solorza, un hombre de apellido Solorza y un secretario del área identificado como Casco. Por el momento, los tres imputados permanecerán en libertad mientras se desarrollan las medidas de prueba y se cita a declarar a contribuyentes que habrían sido engañados durante la tramitación.

Desvío de fondos y peritajes sobre la seguridad vial

El eje de la investigación penal se concentra en el circuito financiero de las tasas abonadas por los vecinos. "El ingreso dinerario que por la tasa del carnet o de la prestación médica oportunamente hicieron no llegó a su destino", explicó Casarrubia en referencia al Tesoro Municipal y a los honorarios de los profesionales de la salud.

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Más allá del perjuicio económico, la Fiscalía remarcó que la emisión irregular atenta contra la seguridad vial general, al omitir potencialmente las instancias teóricas, prácticas y las evaluaciones psicofísicas obligatorias que certifican la aptitud de los conductores.

Auditoría municipal y desplazamiento de la funcionaria

Por su parte, el intendente de Mercedes, Víctor Cemborain, reveló que tras una auditoría interna sobre el registro de un solo mes se detectó que el cobro de unos 240 carnets —sobre un total de 770 emitidos— no ingresó a las arcas comunales. Según estimaciones oficiales, el desvío de fondos superaría los 12,5 millones de pesos.

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"Se nos escapó la liebre", reconoció Cemborain al referirse al esquema descubierto, confirmando el cese inmediato de la funcionaria involucrada.

En diálogo con radio Dos, el jefe comunal llevó tranquilidad a los contribuyentes al aclarar que "el vecino pagaba pensando que lo hacía a la Municipalidad" y garantizó que las licencias expedidas mantienen su validez operativa al haber cumplido con los requisitos técnicos.