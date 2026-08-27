UCR y LLA coincidieron en Chaco: así votaron las reformas del Banco Central e Inocencia Fiscal

Las votaciones de dos proyectos centrales para la agenda económica del Gobierno de Javier Milei volvieron a mostrar este miércoles una división definida entre los diputados nacionales que representan a Chaco. Tanto en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central como en Inocencia Fiscal II, los siete legisladores chaqueños se repartieron en cuatro votos afirmativos y tres negativos.

Carlos García y Rosario Goitia, de La Libertad Avanza, acompañaron las dos iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo. En la misma línea se ubicaron los radicales Guillermo Agüero y Gerardo Cipolini, que también votaron favorablemente.

En sentido contrario se pronunciaron los tres integrantes chaqueños de Unión por la Patria: Aldo Leiva, Julieta Campo y Sergio Dolce rechazaron ambos proyectos.

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La reforma del Banco Central

La Cámara de Diputados dio media sanción a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones.

Entre sus principales puntos, la iniciativa busca cambiar las reglas de funcionamiento de la autoridad monetaria y establecer mayores límites al financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central, uno de los objetivos económicos que el oficialismo viene planteando desde el inicio de la gestión.

Entre los chaqueños, Agüero, Cipolini, García y Goitia votaron a favor, mientras que Campo, Dolce y Leiva lo hicieron en contra. Agüero ya había defendido públicamente la reforma durante el debate parlamentario y planteado la necesidad de introducir mayores restricciones a la posibilidad de financiar gasto público mediante emisión monetaria.

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La misma división en Inocencia Fiscal II

Horas después, el reparto de votos chaqueños volvió a repetirse cuando la Cámara trató Inocencia Fiscal II, otro proyecto promovido por el Ejecutivo nacional. La propuesta fue aprobada por 139 votos positivos, 110 negativos y dos abstenciones y también deberá ser discutida ahora por el Senado.

El proyecto introduce modificaciones al régimen fiscal con el objetivo de facilitar que contribuyentes incorporen al circuito formal ahorros o fondos que permanecen fuera del sistema declarado.

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El Gobierno presenta la iniciativa como parte de una estrategia destinada a modificar la relación entre el Estado y los contribuyentes y reducir las presunciones sobre el origen de los fondos. Desde sectores opositores, en cambio, cuestionaron que el mecanismo pueda funcionar en los hechos como una nueva instancia de exteriorización o blanqueo.

En esa votación volvieron a acompañar García, Goitia, Agüero y Cipolini, mientras que Leiva, Campo y Dolce votaron negativamente.