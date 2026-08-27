Caso Berlín: excarcelaron a Luciano Menocchio y Anahí Aranda y la defensa busca desvincularlos

La situación de los chaqueños investigados en el Caso Berlín volvió a modificarse este jueves. Luciano Menocchio y su esposa, Anahí Aranda, fueron excarcelados y podrán continuar en libertad mientras avanza la investigación federal que tramita ante el Juzgado Federal N°2 de Rawson, a cargo de Gustavo Lleral.

La decisión se suma a las excarcelaciones concedidas esta semana a Lucas Menocchio y Graciela Binaghi, hermano y madre de Luciano, respectivamente. Los cuatro continúan vinculados al expediente y la medida no implica un sobreseimiento ni una definición sobre el fondo de las imputaciones.

Según explicó el abogado Pablo Petraglia, la liberación de Luciano Menocchio y Aranda pudo concretarse recién este jueves debido a que restaban incorporarse informes vinculados con la intervención de la Asesoría de Menores, dado que existen menores de edad alcanzados por la situación familiar de los imputados.

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Cumplido ese trámite, la Justicia dispuso que ambos puedan atravesar en libertad la próxima etapa del expediente, sujetos a las condiciones establecidas por el tribunal.

La defensa cree que existen elementos para desvincularlos

La estrategia de Petraglia apunta ahora a discutir la participación concreta atribuida a sus defendidos dentro de la investigación. Desde la defensa consideran que los elementos reunidos hasta el momento permiten plantear una futura desvinculación de Luciano Menocchio y Anahí Aranda de los hechos investigados.

Uno de los argumentos centrales es que las responsabilidades deben analizarse individualmente y no a partir del parentesco de Luciano con Luis Raúl “El Gusano” Menocchio, señalado por la investigación como presunto jefe de la organización narcocriminal investigada.

Menocchio se presentó espontáneamente ante las autoridades luego de conocer la existencia de las medidas ordenadas en su contra. “De manera inmediata se presentó espontáneamente ante la Policía Federal y se puso a disposición de la Justicia y de la investigación”, había señalado Petraglia.

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Durante las indagatorias, además, los imputados ratificaron las presentaciones efectuadas por escrito y aportaron documentación que ahora deberá ser evaluada por el juez junto con el resto de las pruebas incorporadas al expediente.

Petraglia defendió las sociedades detrás de Viva y Ciboulette

Otro de los puntos bajo análisis judicial son las actividades comerciales vinculadas a Luciano Menocchio y Anahí Aranda, particularmente la cadena de gimnasios Viva Fit House y el emprendimiento gastronómico Ciboulette, alcanzados por procedimientos realizados durante el megaoperativo.

Petraglia rechazó que la existencia de sociedades comerciales o la estructura jurídica utilizada para administrar esos negocios constituya por sí misma un elemento incriminatorio y aseguró que se trata de emprendimientos con varios años de funcionamiento y movimientos económicos documentados.

“Tanto en el caso del gimnasio Viva como en el de Ciboulette ya llevan años instalados y trabajando en nuestro medio. El origen y manejo de todos los fondos, en ambos casos, es absolutamente trazable”, sostuvo.

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La defensa aportó documentación contable con la intención de acreditar el funcionamiento de las empresas, el origen de las inversiones y los movimientos económicos de los imputados. Será ahora el juez Lleral quien deberá determinar qué valor tienen esos elementos frente a la hipótesis sostenida por los investigadores.

Cuatro integrantes de la familia ya recuperaron la libertad

Con las excarcelaciones de este jueves, Luciano Menocchio, Anahí Aranda, Lucas Menocchio y Graciela Binaghi podrán continuar el proceso en libertad.

Lucas y su madre habían obtenido el mismo beneficio el martes. En el caso de Binaghi, la defensa remarcó ante la Justicia que se encuentra divorciada de Luis Menocchio desde hace más de 30 años y que no mantiene relación con él desde entonces.

El planteo forma parte de una estrategia común: reclamar que la Justicia determine qué conducta concreta se atribuye a cada imputado y diferencie esas eventuales responsabilidades de los antecedentes y la situación procesal de “El Gusano” Menocchio.

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Qué investiga la Causa Berlín

El Caso Berlín tomó estado público el 15 de agosto con un operativo que incluyó 42 allanamientos en seis provincias y la participación de más de 300 efectivos. La investigación apunta a una presunta organización dedicada al narcotráfico que, según la hipótesis judicial, habría sido conducida desde la cárcel por Luis Raúl Menocchio.

Los procedimientos dejaron 17 detenidos y el secuestro de marihuana, cocaína, vehículos, teléfonos, armas y dinero en efectivo. También fueron alcanzados sectores de la Unidad 6 de Rawson, donde Menocchio se encontraba cumpliendo condena antes de ser trasladado al complejo penitenciario de Ezeiza.

En Chaco y Corrientes, las medidas judiciales alcanzaron a integrantes de su familia y a establecimientos comerciales relacionados con ellos. Tras las indagatorias y las excarcelaciones, el expediente ingresa ahora en una instancia determinante: el juez deberá resolver la situación procesal de los imputados y decidir si corresponde procesarlos, dictarles falta de mérito o sobreseerlos.