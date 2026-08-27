La Corte Suprema dejó firme la condena a policías que golpearon y detuvieron a un hombre durante la pandemia

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a cuatro años de prisión efectiva contra un policía que golpeó y detuvo a un hombre que regresaba de retirar dinero de un cajero automático durante las restricciones para circular impuestas por la pandemia de COVID-19.

El episodio ocurrió el 24 de mayo de 2021, cuando Luis Díaz volvía de un cajero cercano a su domicilio y fue interceptado por un móvil policial en el que se encontraban Martín Alderete y Romina Montesino, quienes eran pareja.

"Se nos escapó la liebre": un intendente correntino reconoció la venta irregular de licencias de conducir

Cómo fue la agresión durante la pandemia

Los efectivos le labraron un acta, pero Díaz se negó a firmarla y continuó camino hacia su vivienda, por lo que los policías lo persiguieron y volvieron a interceptarlo, momento en el que Alderete lo golpeó en el rostro y le provocó la pérdida de tres dientes.

Luego, los agentes solicitaron apoyo y trasladaron al hombre a una comisaría. Según consta en la causa, para justificar la detención, el jefe de servicio, Sebastián Bustos, confeccionó un sumario en el que Montesino informó que había sido agredida.

Los oficiales fueron llevados a juicio por los delitos de lesiones graves calificadas por su condición de empleados policiales y vejaciones, en concurso real con falsificación de instrumento público.

Alderete fue condenado a cuatro años de prisión, mientras que Montesino y Bustos recibieron penas de dos años.

Caso Loan: la lista de los ocho imputados sobreseídos por trata de personas

Qué resolvió la Corte Suprema

La sentencia fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia provincial, pero las defensas de Alderete y Montesino intentaron llevar el caso ante la Corte Suprema al considerar que la decisión había sido arbitraria.

El máximo tribunal rechazó el planteo por inadmisible y, de ese modo, dejó firmes las condenas impuestas por el episodio ocurrido durante las restricciones sanitarias.