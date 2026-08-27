Grabois: "Todo para los de arriba, nada para los de abajo"

El diputado nacional Juan Grabois calificó de "lamentable" la sesión del miércoles en la Cámara Baja en la que se dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la Inocencia Fiscal II.

"Ayer fue otra jornada lamentable donde el Congreso volvió a funcionar como la escribanía de la injusticia social y la destrucción nacional", escribió en la red social "X" el legislador de Fuerza Patria.

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Críticas

"La banda de Javier Milei y sus aliados avanzó con la media sanción de tres proyectos: una reforma del BCRA para utilizar sus reservas para seguir endeudándonos; la Ley Narco II para que mientras a vos te matan con impuestos los de arriba sigan lavando guita; y una ley de monopolización de patentes para seguir favoreciendo negociados con los medicamentos y la tecnología", aseguró Grabois.

"Todo mientras se negaron a tratar los proyectos para ayudar a las familias endeudadas y la prórroga de la emergencia por discapacidad, que ni siquiera aplicaron los muy ratas", agregó el diputado.

"Todo para los de arriba, nada para los de abajo", concluyó Grabois en tono crítico.

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Reforma del Banco Central

Gracias al respaldo del PRO y fuerzas aliadas, la Libertad Avanza consiguió media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal y la iniciativa de adhesión al Tratado de Cooperación de Patentes.

Los cambios en el Banco Central obtuvieron 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones.