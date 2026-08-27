Alejandro Fantino y los "medicos meseros" de Miami: "En el mundo se tienen dos trabajos"

En otro de sus editoriales oficialistas, Alejandro Fantino mencionó a los “médicos meseros” de Miami como un ejemplo definitivo para justificar que además de normal es deseable tener dos trabajos.

Los “médicos meseros” de Miami son unos que trabajaban en un restaurante cuyo dueño fue entrevistado por un youtuber durante el último Mundial en Estados Unidos. La moraleja era que si querían "dar un salto" además se ser médicos debían esforzarse.

Igual, en su exposición en Neura, el conductor había arrancado: el ejemplo de una residente argentina, hija de un compañero del programa, que vivía en Barcelona “y no dormía en pleno verano con el aire acondicionado todas las noches".

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"Lamentablemente los servicios cuestan”, dijo Fantino, y armó una linea casi capicúa para decir lo mismo: “las cosas cuestan, nada es gratis, cuestan”, con tono de revelación acompañado por el gesto a cámara.

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Y “tal vez”, dijo a continuación, “te tenés que dar cuenta fuera de la caverna que no alcanza con un solo trabajo”.

Ahí sí llegó al punto del doble trabajo, al recuperar el testimonio recogido por el youtuber con el dueño del restaurante de Miami: “Mirá, acá he tenido médicos meseros. Trabajaban de médicos, pero porque querían comprarse un auto, porque querían hacer una remodelación de la casa, o querían dar un salto, o les nacía un hijo, hacían un extra y yo los he tenido acá de meseros”. El dueño del restaurante también había tenido un encargado que había sido ingeniero, completó el conductor.

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Por supuesto, “no es como acá”, como cantaba Luis Solari, el personaje de Peter Capusotto que aburría a sus amigos con los relatos sobre las bondades de la vida en el extranjero.

“Acá ves a un médico que hace un extra y es ‘así está la Argentina, un médico haciendo un extra’”, rezongó Fantino. “Acá alguien tiene dos trabajos “y mirá cómo hizo mierda el país que alguien tiene que tener dos trabajos’”.

“En el mundo se tienen dos trabajos”, tituló Fantino.

“En el mundo, cuando la gente quiere dar un salto cualitativo en su vida profesional o económica, hace un esfuerzo y va por más”, remató.

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