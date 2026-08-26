El actor británico Tim Curry falleció a la edad de 80 años el martes 25 de agosto por la noche, según confirmó el sitio TMZ. Fue mundialmente reconocido por ponerse en la piel del extravagante Frank-N-Further en el musical "The Rocky Horror Picture Show" y por interpretar al payaso Pennywise en la primera adaptación al cine del libro "It" de Stephen King.

El actor había lidiado con graves problemas de salud por más de una década, que comenzaron cuando sufrió un derrame cerebral en 2012 que lo dejó paralizado parcialmente y afectó a su capacidad de hablar. Desde ese entonces, el talentoso actor se alejó del ojo público y las cámaras.

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