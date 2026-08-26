"Se fue uno de los más grosos": la conmovedora despedida del ambiente artístico a Rubén Rada

El legendario cantautor y percusionista uruguayo Rubén "El Negro" Rada falleció este 26 de agosto de 2026 a los 83 años a causa de una neumonía. La triste noticia golpeó con fuerza a la cultura del Río de la Plata y desató una ola de homenajes inmediatos. Diversas personalidades del espectáculo y la música volcaron en redes sociales su dolor y admiración.

Una de las primeras figuras en expresar públicamente sus sentimientos fue la cantante Valeria Lynch, quien compartió una imagen junto al intérprete y dedicó unas emotivas palabras. "Se fue uno de los músicos más grosos del Río de la Plata", aseguró la artista.

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Por su parte, Fito Páez compartió un extenso mensaje para despedir a su amigo de décadas y recordar el fuerte lazo personal que construyeron. "La familia Rada es la familia Páez. Hoy se nos fue el gran caudillo del amor y la música. De la risa, el swing y la alegría", expresó el músico rosarino, visiblemente afectado por la pérdida, concluyendo con un sentido "¡Dios! ¡Cómo lo voy a extrañar!".

La banda Los Auténticos Decadentes también se sumó a las manifestaciones de afecto: "Hoy despedimos con una tristeza enorme a nuestro querido Negro Rada. Amigo, maestro y compañero de tantos momentos. Gracias por tu música, por tu magia, por tu alegría y por todo lo que nos regalaste dentro y fuera del escenario", expusieron.

El dolor alcanzó a referentes de diversas generaciones musicales, entre las que destacó la cantante urbana Nicki Nicole. A través de una historia en su cuenta de Instagram, la joven artista le dedicó unas breves pero significativas palabras: "¡Rubén querido, gracias por ser tan inspirador! Te vamos a extrañar mucho".

Rada con Fito Páez

El exintegrante de Serú Girán, David Lebón, publicó una fotografía sonriendo junto al referente charrúa para rendirle su tributo. "Hoy se fue un grande. Un músico inmenso y un gran amigo. Negro querido, tu música y tu alegría nos van a acompañar para siempre. Hoy siento un inmenso vacío en el corazón", manifestó el guitarrista.

El mensaje de Nicki Nicole

Asimismo, el productor y músico Dante Spinetta eligió una emblemática portada discográfica para plasmar sus palabras de condolencia. "Se nos fue un Grande, gracias por tanta música y magia Rubén! Nunca serás olvidado, amor y fuerza a toda la Familia Rada", expresó el hijo del "Flaco" Spinetta.

El conductor Mario Pergolini recurrió a un retrato en blanco y negro para sintetizar su despedida hacia el cantautor. Con una frase concisa a modo de homenaje, escribió: "Ruben Rada, descansa en paz y danos música desde el cielo".

Rada con Natalia Oreiro

En la publicación oficial realizada por la familia del icónico cantante se hicieron presentes numerosos colegas. Figuras como Nito Mestre, Conociendo Rusia, La Beriso, Dread Mar-I, Pachu Peña, Natalia Oreiro y Migue Granados sumaron sus mensajes de respeto.

La partida física de Rubén Rada deja un hondo pesar en la región, pero los mensajes cruzados entre distintas vertientes de la cultura evidencian la marca imborrable que dejó su obra. Su huella musical continuará resonando en las producciones y en la memoria del público rioplatense.