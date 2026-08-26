Murió Rubén Rada a los 83 años, figura fundamental y renovadora de la música uruguaya

El legendario músico, compositor y cantautor uruguayo Ruben Rada falleció este miércoles a los 83 años en Montevideo, luego de permanecer varios días internado debido a un cuadro de neumonía bilateral. La triste noticia fue confirmada por sus familiares y difundida por medios del país vecino.

El deceso del artista se produjo este miércoles 26 de agosto por la tarde y provocó una inmediata conmoción en todo el arco cultural de la región rioplatense. Su figura era considerada un pilar insustituible del candombe, la fusión de ritmos y la canción popular.

Quién heredará la fortuna de Dolly Parton: los posibles destinos de sus 450 millones de dólares

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Nacido el 16 de julio de 1943 bajo el nombre de Omar Ruben Rada Silva, el artista creció en el barrio Palermo de Montevideo. Allí absorbió, y desde su infancia, los tambores y el pulso afro-uruguayo que marcarían a fuego toda su producción estética.

Un referente que cruzó las fronteras del candombe, el rock y el jazz

A lo largo de más de seis décadas de trayectoria, El Negro Rada integró agrupaciones icónicas que redefinieron el sonido rioplatense, tales como El Kinto, Totem y Opa.

Permaneció varios días internado debido a un cuadro de neumonía bilateral

Su etapa como solista, iniciada a fines de los años 60, dejó un catálogo monumental de discos y canciones fundamentales como "Cha-cha, muchacha", "Candombe para el Negro José" y "Muriendo de plena", que se instalaron en el cancionero popular de la región.

Durante sus años de residencia en Argentina y en Estados Unidos, Rada colaboró con personajes de la envergadura de Milton Nascimiento, Hermeto Pascoal y Fito Páez. Los encuentros con estos tipos de músicos lo consolidaron como un embajador musical de primer nivel ante los escenarios internacionales.

Comunicado de la familia Rada

Más allá de su carrera como cantante, su vida también abarcó la actuación, la televisión y la composición de música infantil, faceta en la que conquistó a distintas generaciones mediante proyectos pedagógicos y artísticos.

En sus últimos años, la calidad y trascendencia de su obra continuaron recibiendo amplios reconocimientos de la instituciones culturales uruguayas, entre ellos homenajes formales en la Junta Departamental de Montevideo.

Falleció Tim Curry, icónico actor inglés de "It" y "The Rocky Horror Picture Show"

La noticia de su muerte desencadenó inmediatas sentidas de muestra de afecto y despedida por parte de colegas, personalidades del espectáculo y autoridades políticas, que siguieron y destacaron el legado de Rada.

Según indicaron fuentes uruguayas, los detalles de las honras fúnebres y el velatorio público serán dados a conocer por su círculo íntimo en las próximas horas.

NOTICIA EN DESARROLLO