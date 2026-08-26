El oficialismo endureció su postura frente al aumento de la morosidad en el país y descartó de plano cualquier intervención estatal para auxiliar a quienes no pueden afrontar sus compromisos financieros. Alineado con la postura del presidente Javier Milei, el diputado nacional de La Libertad Avanza Alberto “Bertie” Benegas Lynch cuestionó los pedidos de rescate de la oposición y utilizó una polémica frase para graficar la situación: “El tipo que compró la televisión para el Mundial y, como Argentina no ganó, no la quiere pagar”.

Sin embargo, al dialogar con Radio Nacional Rock, Benegas Lynch argumentó que los reclamos actuales generalizan problemáticas heterogéneas y terminan beneficiando indirectamente a las entidades financieras. Sostuvo que los sectores opositores impulsan un "guion de llorar de las deudas" para desgastar a la gestión económica tras haber obstaculizado la agenda legislativa previa.

Afirmó que los pedidos de ayuda colectiva no distinguen entre casos de extrema vulnerabilidad y consumos particulares, mezclando deudas por electrodomésticos, motos y apuestas.

Previo al tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), la Ley de Inocencia Fiscal II y la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la oposición intentó incorporar al temario proyectos vinculados a este endeudamiento familiar y la asistencia a deudores morosos. Sin embargo, La Libertad Avanza y sus aliados bloquearon el avance del debate durante la sesión del 26 de agosto en la Cámara de Diputados.

La discusión por la morosidad llegó al Congreso, pero los proyectos para asistir a deudores no fueron tratados en la sesión

En estos últimos días, los datos muestran un aumento de los incumplimientos en los créditos otorgados al sector privado, aunque el Gobierno sostiene que la situación comenzó a estabilizarse.

Según un relevamiento de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), la Argentina registra la mayor morosidad bancaria de América Latina, con un 7,3% de los préstamos al sector privado en situación irregular (casi el triple del promedio regional del 2,78%), a pesar de contar con el menor nivel de crédito sobre el PBI de la zona (14,3%).

A partir de 19 meses consecutivos de incrementos, las estadísticas oficiales marcaron una leve desaceleración en junio. Sin embargo, informes de centros de estudio como el CEC advierten que esta baja podría estar maquillada por factores técnicos, tales como la venta de carteras a fideicomisos, la refinanciación de pasivos y la reclasificación de deudores como irrecuperables fuera de balance.

La morosidad bancaria en Argentina alcanzó niveles récord y quedó en el centro de la agenda económica

El análisis sobre la morosidad que celebraron Galperin y el Gordo Dan: ¿argumentos para el mileísmo?

El diputado también insistió en que no debería aplicarse una solución general para todos los casos y cuestionó la posibilidad de trasladar esas obligaciones al Estado. “Son tipos que vienen con el discurso siempre contra el sistema financiero usurero y todo, y ahora están defendiendo eso porque quieren el bailout de los bancos”, afirmó.

Según Benegas Lynch, una política de asistencia amplia implicaría que quienes pagaron sus obligaciones terminen financiando las deudas de otros. “Jamás socializar una deuda de un tipo que no tomó un préstamo y, a través del Estado, pagarle la deuda a otro”, sostuvo.

Milei negó que el Gobierno sea responsable por el aumento de la morosidad

Esta postura de Benegas Lynch se alineó con los argumentos que el presidente había expresado días antes durante el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. Allí, el Presidente rechazó que el incremento de los incumplimientos pueda atribuirse a la política económica actual y aseguró que “no hay elementos para culpar a la política del Gobierno por lo que está pasando en términos de morosidad”.

Según su argumento, la mora actual responde a una combinación de factores: los créditos otorgados en 2024, el impacto de la suba de tasas y la caída del poder adquisitivo, además del cambio en la estrategia de los bancos, que comenzaron a ampliar el financiamiento al sector privado. “Es una consecuencia natural del cambio de portafolio que tengan morosidad”, sostuvo.

Javier Milei aseguró que no hay elementos para culpar al Gobierno por los incumplimientos

En un fuerte discurso cargado de insultos, Milei desligó la política económica de la morosidad

Milei también cuestionó los pedidos de asistencia para los deudores y puso como ejemplo los créditos utilizados para consumo. “Se compraron televisores para ver el Mundial y después veían si pagaban o no. Ahora no pagaron, pagaron la mitad”, afirmó.

MV