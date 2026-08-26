miércoles 26 de agosto de 2026
POLITICA
CONGRESO

Vivo: Diputados trata Reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal y Patentes

Luego de dos meses sin sesión, el recinto de la Cámara de Diputados volverá a levantar el telón este miércoles para tratar un temario amplio de proyectos de ley, tres de los cuales son de sumo interés para los objetivos del Gobierno nacional.

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Luego de dos meses sin sesión, el recinto de la Cámara de Diputados volverá a levantar el telón este miércoles 26 para tratar un temario amplio de proyectos de ley, tres de los cuales son de sumo interés para los objetivos del Gobierno nacional.

Se trata de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal “bis” (una actualización de la ley original) y la muy demorada adhesión argentina al tratado de cooperación internacional de patentes.

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