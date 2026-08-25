Expectativa por Caputo: el Gobierno prepara anuncios en medio de la escalada del dólar y el debate por las deudas familiares

El reloj corre y la agenda económica presiona. Con el dólar mayorista que rompe la barrera de los $1.500 y las familias argentinas haciendo malabares para tapar agujeros financieros, el ministro Luis Caputo se parará este miércoles frente a los micrófonos para mover el tablero. La jugada, cocinada en la mesa chica del poder libertario, promete una batería de anuncios que buscarán oxigenar el bolsillo justo antes de que el Congreso se convierta en una caldera por el debate de las reformas oficiales.

La decisión de mandar al titular del Palacio de Hacienda al frente de batalla se terminó de pulir el martes al mediodía, durante una reunión de más de dos horas y media en la Jefatura de Gabinete. Allí, con Diego Santilli y Karina Milei a la cabeza, la cúpula del Gobierno repasó los números que más alarman: el nivel de endeudamiento doméstico. Hoy, la necesidad de financiarse se volvió una trampa de tasas, lo que llevó la morosidad en préstamos personales al 16,3% en junio. Para frenar ese rojo, la Casa Rosada pondría la lupa sobre los costos y los intereses que cobran los bancos, tarjetas y billeteras virtuales.

Caputo se prepara para una conferencia este miércoles 26

Pero la tijera a los intereses no sería la única carta en la manga del oficialismo. Desde los pasillos de Balcarce 50 dejaron trascender que el anuncio podría incluir un guiño directo a la reactivación inmobiliaria. El plan apuntaría a destrabar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para apoyar al mercado de créditos hipotecarios. No es casualidad que Caputo tenga en su agenda de este mismo miércoles un encuentro clave con desarrolladores del sector, quienes piden fondos a plazos extensos para revivir la construcción.

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Todo esto ocurrirá en un día de extrema sensibilidad, donde los mercados también estarán atentos. Durante esta jornada se fijará el precio del dólar mayorista que servirá como referencia para pagar en pesos un pesado bono del Tesoro equivalente a 2.600 millones de dólares. La cercanía de ese vencimiento fue el combustible que recalentó el tipo de cambio en las últimas horas, llevando al billete minorista del Banco Nación a cerrar la jornada en los $1.530.

Incluso, y por primera vez, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue invitada a la reunión donde se delinearon los pasos a seguir. Además del salvavidas financiero, en ese hermético encuentro (donde también dio el presente el asesor estrella Santiago Caputo) se acordó pisar el acelerador con nuevos proyectos vinculados a la educación y la niñez que aterrizarán pronto en el Congreso, abriendo un frente más para oxigenar la agenda.

Milei reunió a diputados y senadores libertarios ante una semana clave en el Congreso

El Congreso, la otra gran batalla del día

Apenas el ministro termine de desarmar su conferencia de prensa, los reflectores se mudarán a la Cámara de Diputados. Al mediodía arrancará una sesión vital para el proyecto de reelección de Javier Milei, donde el oficialismo buscará la ansiada media sanción para dos puntos centrales de su modelo económico: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Inocencia Fiscal II.

En este contexto, la Libertad Avanza tuvo que ceder terreno para blindar los votos. En un claro gesto de seducción hacia sus aliados del PRO, la bancada oficialista aceptó agrandar el temario e incluyó la "Ley Joaquín", una normativa sobre medidas de seguridad en el deporte exigida por las filas amarillas. Este ida y vuelta fue repasado minuciosamente por el propio Milei, quien organizó una cumbre en la Rosada para cerrar filas antes de bajar al recinto.

Pero la rosca no termina en Diputados. Mientras siguen de reojo el poroteo de los votos en la Cámara Baja, los operadores del Gobierno ya están armando la jugada para el Senado. El objetivo del jueves es claro: destrabar de una vez los pliegos judiciales. Y como si la agenda no estuviera lo suficientemente cargada, en esa misma mesa se hicieron un lugar para un tema de otra liga: confirmaron que ya arrancaron las charlas formales con la Iglesia para organizar la inminente visita del Papa León XIV.

TC/MSS