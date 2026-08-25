La Secretaría de Finanzas anunció una nueva licitación de deuda: busca renovar $12,6 billones

La Secretaría de Finanzas convocó a una nueva licitación de deuda para el jueves 27 de agosto, en la que ofrecerá cinco instrumentos del Tesoro Nacional en pesos y vinculados al dólar con los que busca renovar $12,6 billones. El menú incluye LECAP, BONCAP, una letra ajustada por CER y una letra dólar linked, en una nueva operación destinada a captar financiamiento en el mercado local.

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La recepción de ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15, mientras que la liquidación se realizará el lunes 31 de agosto.

Qué instrumentos ofrecerá Finanzas

Dentro de las alternativas a tasa fija, el Tesoro reabrirá la LECAP S30N6, con vencimiento el 30 de noviembre de 2026, y el BONCAP T31Y7, que vence el 31 de mayo de 2027.

A su vez, se incorporará una nueva LECAP con vencimiento el 29 de enero de 2027. A diferencia de las reaperturas, en este caso los inversores deberán indicar la tasa efectiva mensual que capitalizará hasta el vencimiento. El instrumento tendrá un precio de colocación de $1.000 por cada VNO de $1.000 y amortizará íntegramente al vencimiento.

El menú se completa con una LECER ajustada por CER, con vencimiento el 29 de enero de 2027, y una LELINK dólar linked que vencerá el 30 de octubre de 2026.

La letra vinculada al dólar será suscripta en pesos, aunque su valor nominal estará denominado en dólares. Para determinar la conversión se utilizará el tipo de cambio de referencia de la Comunicación "A" 3500 del Banco Central correspondiente al miércoles 26 de agosto.

Daniel Chodos, Jefe de Research y socio en Dhalmore Capital comentó respecto a la próxima licitación: “En la licitación del jueves, el Tesoro enfrentará vencimientos por $12,6 billones, un monto relativamente alto frente a las últimas colocaciones. La oferta se concentra en instrumentos cortos, todos letras, lo que podría responder al objetivo de alcanzar el mayor rollover posible al menor costo”.

“El menú incluye tres instrumentos a tasa fija, frente a la única LECAP que el Tesoro venía ofreciendo en las últimas licitaciones. No hay duales ni instrumentos TAMAR y, en CER, solo se ofrece una letra corta con vencimiento en enero. Esto también podría ser una señal de que el Tesoro no está dispuesto a convalidar los actuales niveles de tasas largas en duales, CER y TAMAR”, agregó.

“Si el proceso de desinflación continúa, como anticipan las estimaciones privadas que ubican la inflación de agosto entre 1,6% y 1,7%, una TEM de entre 2,15% y 2,2% en ese tramo de la curva a tasa fija podría resultar atractiva”, comenta.

Para finalizar, menciona que “en dólar-linked, el Tesoro vuelve a ofrecer un instrumento de cobertura cambiaria mediante la LELINK D30O6. La decisión buscaría facilitar el rollover de la D31G6 y evitar que la demanda de cobertura cambiaria se traslade al mercado spot”.

Cómo será la licitación

Para las reaperturas, la colocación se realizará mediante indicación de precio, sin establecer un precio mínimo ni máximo. En el caso de la nueva LECAP, los inversores deberán informar la tasa efectiva mensual que capitalizará el instrumento.

Habrá un tramo no competitivo destinado a inversores que no cuentan con especialización financiera. En este segmento se podrá presentar una única oferta por inversor, con un máximo de VNO $50 millones para los instrumentos en pesos y de USD 50.000 para el dólar linked.

El tramo competitivo estará abierto a montos superiores y a los inversores considerados agentes especializados, como fondos comunes de inversión, fondos públicos, compañías de seguros y entidades financieras.

FN/MSS