El Gobierno puso en marcha el RIMI: cómo acceder a los beneficios en Ganancias e IVA para inversiones productivas

El Gobierno, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), puso en marcha el sistema para gestionar los beneficios del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), el esquema destinado a inversiones nacionales y extranjeras que contempla incentivos en los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA).

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La medida fue publicada en el Boletín Oficial del martes 25 de agosto, a través de la Resolución General 5889/2026 de ARCA, en donde el Gobierno implementó el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), la plataforma en la que los beneficiarios deberán registrar sus proyectos, informar las inversiones realizadas, seleccionar los beneficios fiscales y efectuar su seguimiento.

El RIMI fue creado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral con el objetivo de incentivar inversiones productivas en bienes muebles amortizables y obras realizadas en el país, siempre que se alcance un monto mínimo de inversión dentro de un plazo de dos años. Para esos proyectos, el régimen contempla dos beneficios fiscales que no son excluyentes entre sí: la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias y la devolución de créditos fiscales del IVA.

Cómo funcionará el nuevo sistema para gestionar el RIMI

La Resolución General 5889/2026 establece que el SGI será la herramienta para la gestión integral del régimen. Desde allí, los contribuyentes alcanzados podrán administrar sus proyectos de inversión, seleccionar los incentivos que pretendan utilizar y hacer el seguimiento de las inversiones informadas.

ARCA señaló además que la plataforma está destinada a reemplazar gradualmente los procedimientos vigentes para gestionar inversiones productivas contempladas en regímenes existentes y futuros beneficios e incentivos tributarios, comenzando en esta primera etapa por el RIMI.

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Para acceder al Sistema de Gestión de Inversiones, los responsables deberán cumplir una serie de condiciones establecidas por ARCA:

- Tener CUIT con estado “Activo”.

- Contar con el alta en los impuestos correspondientes.

- Declarar y mantener actualizado el domicilio fiscal, sin inconsistencias.

- Tener actualizado el código de la actividad desarrollada según el Clasificador de Actividades Económicas (CLAE).

- Poseer Domicilio Fiscal Electrónico constituido.

Una vez dentro del sistema, los interesados deberán informar las inversiones productivas realizadas y asociarlas a cada proyecto, además de indicar, cuando corresponda, su fecha de puesta en marcha. También tendrán que registrar o vincular los comprobantes que acrediten esas operaciones. Para facilitar el procedimiento, ARCA pondrá a disposición los comprobantes electrónicos existentes en sus bases de datos para que sean validados por el contribuyente y permitirá realizar ajustes, modificaciones, incorporaciones o eliminaciones mediante carga manual o importación de datos.

El Gobierno puso en marcha el sistema para gestionar los beneficios del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI)

Qué inversiones se podrán registrar y cuáles son los beneficios

El Anexo I de la resolución establece que la fecha de inicio de la primera inversión productiva registrada no podrá ser anterior al 6 de marzo de 2026. Cada inversión deberá estar asociada a uno o más proyectos, que determinarán su ubicación geográfica, mientras que los comprobantes incorporados podrán tener como fecha de emisión hasta el 19 de mayo de 2028, inclusive.

Las inversiones deberán clasificarse dentro de ocho categorías previstas por el sistema:

- Bienes de Capital.

- Bienes de Informática y Telecomunicaciones.

- Obras.

- Equipos de Riego Agrícola.

- Equipos de Alta Eficiencia Energética.

- Bienes Semovientes.

- Malla Antigranizo.

- Minas, Canteras y Bosques.

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A cada bien, obra o explotación que sea dado de alta, el SGI le asignará un código único de identificación, que permitirá realizar su seguimiento y las correspondientes acciones de registro. A partir de la documentación cargada, el sistema determinará el valor de la inversión productiva que tenga fecha de puesta en marcha y verificará si alcanza el monto mínimo exigido para la categoría del contribuyente.

Al registrar sus proyectos, los beneficiarios también deberán definir cuáles de los incentivos fiscales del RIMI pretenden utilizar. En el caso de la amortización acelerada en Ganancias, la información deberá ser suministrada antes del vencimiento de la declaración jurada en la que se incorpore esa amortización. Además, los bienes incluidos en la declaración jurada y sus respectivas amortizaciones deberán coincidir con aquellos informados previamente mediante el SGI.

Las inversiones deberán clasificarse dentro de ocho categorías previstas por el sistema

Cómo será el procedimiento para recuperar créditos fiscales de IVA

El mecanismo tendrá un procedimiento particular para quienes busquen acceder a la devolución de créditos fiscales del IVA. El Sistema de Gestión de Inversiones permitirá realizar solamente una presolicitud, mientras que posteriormente el beneficiario deberá efectuar la solicitud formal mediante el Sistema Integral de Recupero (SIR), según las condiciones establecidas por la normativa.

Para las inversiones que cumplan las condiciones, la opción denominada “Presentación de presolicitud SIR” estará disponible en febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año, entre los días 1 y 10. El cupo fiscal que haya sido asignado podrá consultarse entre los días 11 y 15 de esos mismos meses. La normativa aclara que se podrá renunciar al cupo correspondiente a uno o más comprobantes, pero no reasignarlo de un comprobante a otro.

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Una vez transcurridos tres períodos fiscales mensuales desde aquel en que haya resultado procedente computar el crédito fiscal en la declaración jurada de IVA, los comprobantes con cupo asignado quedarán disponibles en el Sistema Integral de Recupero para formalizar la solicitud.

Por último, con la entrada en vigencia de la Resolución General 5889/2026 desde su publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno dejó operativo el sistema mediante el cual los proyectos alcanzados por el RIMI podrán registrar sus inversiones y tramitar los beneficios tributarios previstos por el régimen.

GZ / lr