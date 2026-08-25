Los grandes inversores de Wall Street no siguen una misma receta. Algunos construyen sus carteras a partir de las tendencias macroeconómicas, otros buscan compañías castigadas, hay quienes concentran sus apuestas en unas pocas empresas y también están los que privilegian una fuerte diversificación.

Sin embargo, cuando se observan sus últimas posiciones, aparecen coincidencias. Amazon, Alphabet, Microsoft, Uber y diferentes compañías vinculadas con los semiconductores y la inteligencia artificial se repiten entre las inversiones de algunos de los principales referentes de Wall Street.

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Así surge de un relevamiento realizado por IOL invertirOnline, que analizó los formularios 13F correspondientes al segundo trimestre de 2026 de Stanley Druckenmiller, David Tepper, Bill Ackman, Ray Dalio y Warren Buffett a través de Berkshire Hathaway. Estos documentos permiten conocer las inversiones reportadas por los grandes administradores de fondos de Estados Unidos.

La particularidad es que las coincidencias aparecen entre inversores que parten de enfoques muy distintos. Druckenmiller se caracteriza por una estrategia macro global; Tepper, por buscar oportunidades en activos castigados; Ackman, por realizar inversiones concentradas y de largo plazo; Dalio, por la diversificación sistemática; y Buffett, por una filosofía de inversión enfocada en compañías de calidad y valor estructural.

Amazon, una de las mayores coincidencias

Una de las empresas que más se repite es Amazon.

David Tepper la tiene como su principal posición individual, con un peso del 15% de su portafolio, mientras que para Bill Ackman representa el 16,7% de la cartera y se ubica entre las mayores inversiones de Pershing Square.

Pero no son los únicos. Stanley Druckenmiller mantiene también una posición en Amazon equivalente al 2,5% de su cartera, mientras que Ray Dalio, a través de Bridgewater, le asigna alrededor del 2% dentro de su selección de acciones individuales.

De esta manera, cuatro de los cinco portafolios relevados por IOL tienen exposición a Amazon, aunque con grados de concentración muy diferentes.

Alphabet también se repite entre los grandes inversores

Otra de las coincidencias relevantes aparece en Alphabet, la matriz de Google.

En el caso de Berkshire Hathaway, el informe de IOL señala que las posiciones en acciones Clase A y Clase C de Alphabet alcanzan en conjunto el 12,6% de la cartera, convirtiéndola en la cuarta mayor inversión del holding.

David Tepper, por su parte, destina el 8,5% de su portafolio a Alphabet, mientras que Bridgewater mantiene una posición del 1,9%.

Para IOL, esta presencia de Alphabet, junto con la de Microsoft en otros portafolios, muestra una apuesta por los negocios vinculados con cloud e inteligencia artificial corporativa.

Semiconductores: distintos nombres para una misma apuesta

Las coincidencias no necesariamente pasan siempre por comprar exactamente la misma acción. También existen puntos de encuentro sectoriales.

El caso más claro es el de los semiconductores y el hardware vinculado con inteligencia artificial.

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David Tepper tiene una fuerte exposición al sector. Micron Technology representa el 15% de su fondo, Taiwan Semiconductor (TSM) otro 10% y Nvidia un 3,9%.

Stanley Druckenmiller también tiene a Taiwan Semiconductor entre sus principales apuestas tecnológicas, con una ponderación del 5,4%, además de una participación del 4,5% en STMicroelectronics.

En el caso de Ray Dalio, Bridgewater expresa esa misma exposición a través de otros nombres: Nvidia representa el 3,2% de la cartera, Broadcom el 2% y Lam Research el 1,7%.

El propio análisis de IOL identifica allí una de las principales tendencias comunes de las carteras: la búsqueda de exposición a la infraestructura física necesaria para el desarrollo de la inteligencia artificial.

Uber, otra apuesta compartida

También existe una coincidencia importante alrededor de Uber Technologies.

Bill Ackman tiene una posición muy concentrada: Uber representa el 15,1% de la cartera de Pershing Square. Para David Tepper, en tanto, significa otro 7,2% de su portafolio.

Según el relevamiento de IOL, ambos inversores mantienen una elevada convicción sobre la compañía, respaldada por su expansión operativa y generación de caja.

Microsoft une las carteras de Ackman y Dalio

Microsoft constituye otro punto de encuentro.

Ackman le asigna un peso del 14,5% de su cartera, lo que la coloca entre sus posiciones estructurales más importantes. Dalio también mantiene exposición a Microsoft dentro del bloque de grandes plataformas de software de Bridgewater, junto con Amazon y Alphabet.

Para IOL, la presencia de Microsoft junto con Alphabet refleja otra de las tendencias detectadas entre los grandes gestores: la apuesta por la nube corporativa y los negocios asociados al desarrollo de la inteligencia artificial.

Distintas estrategias, pero varios nombres en común

Las diferencias entre los cinco inversores siguen siendo importantes.

Druckenmiller tiene como principal posición individual a Natera, que representa el 17% de su portafolio, además de mantener exposición a Brasil y, dentro del sector energético, a YPF y Vista Energy.

Tepper presenta una cartera fuertemente concentrada en infraestructura tecnológica, con Amazon y Micron en el 15% cada una y Taiwan Semiconductor en el 10%.

Ackman también exhibe una cartera concentrada: Brookfield representa el 18,3%, seguida por Amazon con 16,7%, Uber con 15,1% y Microsoft con 14,5%.

Dalio muestra una estrategia distinta. Bridgewater mantiene como núcleo de su cartera vehículos indexados al mercado estadounidense, con SPY en el 16% e IVV en el 9,2%, y distribuye luego sus posiciones individuales entre compañías vinculadas con semiconductores, inteligencia artificial y grandes plataformas tecnológicas.

Berkshire Hathaway conserva, a su vez, un perfil más concentrado en compañías tradicionales: Apple representa el 22% de los activos reportados, American Express el 17% y Coca-Cola el 11%. La incorporación de Alphabet entre sus mayores posiciones es uno de los principales componentes tecnológicos que destaca el informe.

La cartera de Warren Buffett

Warren Buffett nació en 1930 en Omaha, Nebraska, y construyó su carrera bajo la influencia de Benjamin Graham, referente del value investing. En 1965 tomó el control de Berkshire Hathaway, entonces una textil en decadencia, y la convirtió en uno de los conglomerados de inversión más importantes del mundo.

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Su estrategia combina una mirada de largo plazo con una fuerte selección de compañías. Buffett busca negocios simples de entender, con ventajas competitivas duraderas, buena gestión, capacidad de generar caja y bajos niveles de deuda. A diferencia de otros inversores más diversificados, suele concentrar sus apuestas en pocas empresas de alta convicción y mantenerlas durante años, incluso de manera indefinida, siempre que sigan cumpliendo con sus criterios.

La tecnología, el punto de encuentro de los gurúes

Más allá de las diferencias en el armado de cada cartera, el relevamiento de IOL permite identificar un patrón: una parte importante de las coincidencias se concentra en tecnología y, particularmente, en los negocios vinculados con inteligencia artificial, semiconductores, nube y grandes plataformas digitales.

Amazon aparece en cuatro de las carteras analizadas; Alphabet se encuentra en Berkshire, Appaloosa y Bridgewater; Microsoft coincide entre Ackman y Dalio; Uber entre Ackman y Tepper; y la exposición a la industria de semiconductores atraviesa las estrategias de Tepper, Druckenmiller y Dalio mediante distintas compañías.

Así, aunque cada uno llega desde una filosofía de inversión diferente, varios de los llamados gurúes de Wall Street terminan encontrándose en una misma tendencia: empresas con posiciones relevantes dentro de la infraestructura tecnológica y del ecosistema de inteligencia artificial.

El informe aclara que el relevamiento tiene fines informativos y que las posiciones analizadas no constituyen una recomendación de compra o venta de los activos mencionados.

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