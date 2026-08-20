Grupo Dinosaurio invierte US$30 millones en un parque solar que abastecerá a más de 25.000 hogares

Grupo Dinosaurio pondrá en funcionamiento el próximo 3 de septiembre su Parque Solar Dinosaurio, ubicado en las cercanías de Deán Funes. El proyecto demandó una inversión de US$30 millones de capitales propios y tendrá una capacidad instalada de 40 MW, con una producción equivalente al consumo de más de 25.000 hogares.

La obra se presenta como uno de los principales proyectos de infraestructura privada de la compañía y permitirá abastecer parte de la demanda eléctrica de sus operaciones en Córdoba. Los excedentes de energía serán inyectados a la red administrada por EPEC.

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El complejo está ubicado sobre la Ruta Nacional 60, en el departamento Ischilín, a 119 kilómetros de Córdoba Capital. El predio ocupa una superficie de 75 hectáreas y cuenta con 58.500 paneles solares bifaciales de última generación. Los módulos incorporan un sistema tracker que permite acompañar el movimiento del sol durante el día y captar radiación por ambas caras. La estructura está sostenida por 10.500 pilotes metálicos e incluye inversores de alta eficiencia.

El parque también dispone de cinco estaciones transformadoras cabinadas inteligentes, además de una estación transformadora y playa de maniobras operada junto con EPEC. El sistema permitirá vincular la planta con la red provincial de 66 kV.

Para la construcción se utilizaron tecnologías de empresas como Trina Solar y Huawei, además de la participación de proveedores nacionales y asesoramiento técnico especializado.

Energía para sus operaciones

La energía generada será utilizada para abastecer las operaciones de Grupo Dinosaurio en Córdoba, entre ellas Super MaMi, Dino Mall, desarrollos inmobiliarios, servicios financieros y hotelería.

Cuando la producción supere la demanda de las distintas unidades de negocio, los excedentes serán inyectados a la red provincial. Según informó la compañía, la generación será equivalente al consumo eléctrico de más de 25.000 hogares. El proyecto forma parte de un modelo de gestión que también contempla medidas de eficiencia energética y reducción de residuos en las distintas unidades del Grupo.

La compañía informó que el plan de optimización energética alcanza al 100% de sus instalaciones comerciales. Entre las medidas implementadas se encuentran el uso de tecnología LED, la automatización de luminarias y el recambio progresivo de equipos de climatización por sistemas Inverter. También se incorporaron programas de apagado de equipos informáticos fuera del horario operativo para reducir consumos innecesarios.

Inclusión y bienestar laboral

El modelo de gestión también incluye iniciativas vinculadas con el bienestar de sus trabajadores y el desarrollo comunitario. La empresa informó que otorga licencias por maternidad y paternidad superiores a los mínimos establecidos por ley, además de kits de nacimiento y jornadas de promoción de la salud.

En los centros comerciales del Grupo funciona también la Franja Horaria Respetuosa, destinada a generar una experiencia de compra más amigable para personas dentro del espectro autista mediante la reducción de estímulos sonoros y lumínicos.

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Por otra parte, la alianza entre Banco Dino y Fundación Córdoba Mejora contempla becas, talleres de educación financiera y simulacros de entrevistas laborales para jóvenes. La empresa también trabaja junto a Cáritas mediante la recepción de microdonaciones voluntarias en las líneas de caja.

“Creemos que las grandes transformaciones comienzan con decisiones concretas que generan valor para las personas, las comunidades y el lugar donde desarrollamos nuestra actividad”, expresaron voceros institucionales. “El Parque Solar representa una nueva muestra de esa forma de hacer empresa”, agregaron desde la compañía.