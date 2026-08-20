Alerta por los intentos de suicidio en niños: “Hay 1.500 notificaciones” entre los 10 y 13 años

Los primeros datos de 2026 anticipan un nuevo incremento de los suicidios e intentos de suicidio en Argentina, con especial preocupación por el crecimiento de los casos entre niños y adolescentes. En el primer trimestre ya se registraron 1.500 notificaciones de intentos de suicidio en la franja de 10 a 13 años, mientras las proyecciones de mortalidad también muestran un fuerte aumento.

El psicólogo y especialista en salud mental, Pablo Catalán Bonaparte, analizó estos datos en diálogo con Punto a Punto Radio y advirtió sobre la gravedad del escenario. “El primer trimestre nos da una proyección que ya va a superar obviamente nuevamente el 2025, pero lo va a superar con creces”, sostuvo.

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Según explicó Catalán Bonaparte, los datos disponibles corresponden principalmente a registros de salud, criminalística y fuerzas policiales. En ese sentido, señaló que todavía se espera la publicación de los datos oficiales correspondientes a 2026. “A partir de los registros disponibles en el sistema sanitario, estimó una proyección de 3.100 muertes", aunque aclaró que todavía faltan incorporar datos de otras fuentes.

El especialista remarcó que el escenario representa un incremento significativo respecto de los registros anteriores y que la tendencia ya permite anticipar un año particularmente preocupante.

1.500 intentos entre niños

Uno de los datos que más preocupación genera corresponde a los intentos de suicidio entre niños de 10 a 13 años. Según Catalán Bonaparte, durante el primer trimestre se registraron alrededor de 1.500 notificaciones en esa franja etaria. “Este es un dato que te parte el corazón”, expresó el psicólogo. Y agregó: “¿Qué tiene que pasar a un pibe hoy por hoy de 10 y 13 años para que haya ese numero tan elevado de notificaciones en el país?”.

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Para el especialista, el dato representa una señal de alerta que requiere profundizar las estrategias de prevención y acompañamiento desde edades tempranas.“Se debe hablar del tema del suicidio, se debe trabajar, no con sensacionalismo, no con tabú, sino con un problema de salud mental.”

Los registros también muestran fuertes diferencias entre las distintas provincias. Catalán Bonaparte señaló que Argentina ya presenta una tasa de suicidios superior al promedio mundial y que las desigualdades territoriales se profundizaron. Según los datos que mencionó, el registro nacional del año pasado alcanzó una tasa de 11,8 casos cada 100.000 habitantes, frente a una media mundial cercana a 9.

Sin embargo, la distribución no es homogénea. “Tenemos provincias, una desigualdad terrible”, afirmó, y mencionó registros de 22,1 casos cada 100.000 habitantes en Entre Ríos y Salta, frente a tasas de alrededor de 5 o 6 en algunas provincias de la Patagonia. “El norte y noreste, que siempre fueron más pobres y siempre tuvieron los niveles más altos de muerte, incidencia y demás, hoy por hoy” concentran los registros más elevados, explicó.

El especialista sostuvo que el suicidio atraviesa diferentes etapas de la vida y que los factores de vulnerabilidad cambian según la edad. “En toda la franja de etapa de ciclo vital nos pasan cosas”, señaló. En el caso de los jóvenes mencionó cuestiones vinculadas con el grupo de pares, las primeras parejas, la identidad y el proyecto de vida; mientras que en los adultos aparecen problemas relacionados con los hijos, la pareja, la vivienda y la economía. “Cuando empieza a flaquear todo eso, el tema del suicidio se mete fuerte”, afirmó.

El fin de un tabú

Catalán Bonaparte también destacó que la sociedad comenzó a hablar más abiertamente sobre salud mental y suicidio, aunque consideró necesario abordar el tema con responsabilidad. “El tema del tabú de salud mental empieza a aparecer”, sostuvo.

Frente al crecimiento de los casos, el especialista planteó la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención y generar herramientas de información accesibles para la población. “Si los jóvenes tienen esa información, es altísimamente preventivo”, explicó. Para Catalán Bonaparte, las políticas deben ser integrales y abordar simultáneamente factores culturales, sociales y de salud.

“Las políticas siempre son integrales y multidimensionales”, sostuvo, y remarcó que el objetivo debe ser actuar sobre distintos niveles y no limitarse a un único factor de riesgo.