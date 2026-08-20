Empleo y empresas: la gestión de Milei acumula la pérdida de 30.600 empleadores y 411.000 trabajadores

Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 30.633 empleadores y 411.613 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, según un informe de CEPA elaborado con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Comercio, industria manufacturera, construcción y transporte aparecen entre los sectores más afectados.

La cantidad de empresas y trabajadores registrados volvió a mostrar una evolución negativa durante los primeros 30 meses de la gestión de Javier Milei. Según el informe “Dinámica laboral y empresarial en Argentina”, elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 desaparecieron 30.633 empleadores y se redujeron en 411.613 los puestos de trabajo registrados en unidades productivas.

El relevamiento, realizado a partir de información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), muestra así una contracción tanto en el tejido empresarial como en el empleo formal. La cantidad de empleadores pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 481.724 en mayo de 2026, una caída del 5,98%. En promedio, CEPA calcula una pérdida de 33,5 empleadores por día durante el período analizado.

Comercio, transporte e industria, entre los sectores más golpeados

En términos absolutos, el sector que registró la mayor reducción en la cantidad de empleadores fue Comercio, que perdió 8.408 empresas entre noviembre de 2023 y mayo de 2026. Le siguieron transporte y almacenamiento, con 6.733 empleadores menos; servicios inmobiliarios, con una caída de 4.098; e industria manufacturera, que redujo en 4.020 la cantidad de firmas.

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También se registraron bajas en servicios profesionales, científicos y técnicos (-2.691), agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-2.421) y construcción (-2.033).

El panorama cambia cuando se observa la variación porcentual. En ese caso, el sector con mayor contracción fue el de servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, con una caída del 17,2% en la cantidad de empleadores. Transporte y almacenamiento registró una baja del 17,1%, mientras que los servicios inmobiliarios retrocedieron 13,8% y la construcción, 9,3%.

La industria manufacturera también aparece entre los sectores con mayor deterioro relativo, con una disminución del 8,1% en la cantidad de empleadores, mientras que comercio cayó 5,6%.

Más de 411.000 puestos registrados menos

La contracción empresarial tuvo su correlato en el mercado laboral. La cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas pasó de 9.857.173 en noviembre de 2023 a 9.445.560 en mayo de 2026. Esto representa una caída del 4,18%, equivalente a 411.613 puestos de trabajo menos. CEPA estima que se trata de unos 450 empleos registrados menos por día.

La industria manufacturera concentró la mayor pérdida absoluta, con 97.312 trabajadores menos. La construcción quedó en segundo lugar, con una reducción de 80.399 puestos, seguida por transporte y almacenamiento (-72.480) y administración pública, defensa y seguridad social obligatoria (-72.312).

El ranking cambia nuevamente al observar las variaciones porcentuales. La construcción fue el sector que más redujo su empleo registrado en términos relativos, con una caída del 16,8%. Le siguieron servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-15,4%), transporte y almacenamiento (-13,5%), servicios inmobiliarios (-10%) y servicios profesionales, científicos y técnicos (-9,2%). La industria manufacturera, por su parte, retrocedió 8%.

En contraste, hubo sectores que lograron aumentar su cantidad de trabajadores registrados durante el período. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca incorporó 22.473 trabajadores, mientras que salud humana y servicios sociales sumó 14.624 y explotación de minas y canteras, 3.604.

Qué pasó con las empresas según su tamaño

Uno de los aspectos más relevantes del informe aparece al analizar el comportamiento según el tamaño de las empresas. La caída en la cantidad de empleadores se concentró casi completamente en las firmas de hasta 500 trabajadores. De las 30.633 empresas menos registradas entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, 30.565 correspondieron a compañías de hasta 500 empleados, lo que representa el 99,78% del total.

En cambio, las empresas con más de 500 trabajadores explicaron apenas 68 casos, equivalentes al 0,22% de la reducción total. En términos relativos, la cantidad de empleadores de hasta 500 trabajadores cayó 5,99%, frente a una reducción del 3,77% entre las empresas de mayor tamaño.

Sin embargo, cuando se observa el empleo, la situación es diferente. Las grandes empresas fueron las que concentraron la mayor cantidad de puestos perdidos: las compañías de más de 500 trabajadores explicaron el 61,02% de la reducción total, con 251.176 empleos menos.

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Las empresas de hasta 500 trabajadores, en tanto, redujeron sus plantillas en 160.437 puestos, equivalentes al 38,98% de la pérdida total. En términos porcentuales, el empleo cayó 5,25% en las firmas de mayor tamaño y 3,16% en las de hasta 500 trabajadores.

El dato muestra, de esta manera, dos dinámicas diferentes: la mayor cantidad de empresas que desaparecieron corresponde a firmas de menor tamaño, mientras que la mayor destrucción de puestos de trabajo se concentró en las grandes compañías.

También cayó el empleo en casas particulares

El deterioro no se limitó al empleo dentro de empresas. Los trabajadores registrados en casas particulares también disminuyeron durante el período analizado. Según CEPA, este universo pasó de 629.660 trabajadores en noviembre de 2023 a 599.527 en mayo de 2026. Son 30.133 puestos registrados menos.

Al sumar estos trabajadores con los registrados en unidades productivas, el empleo privado registrado pasó de 10.486.833 personas a 10.045.087. En total, la reducción alcanzó 441.746 puestos durante los 30 meses analizados, lo que equivale, según el cálculo del informe, a 484 empleos registrados menos por día.

El informe de CEPA concluye que la reducción del número de empleadores y trabajadores registrados configura una contracción del mercado laboral formal durante el período analizado. En ese mapa, comercio lidera la pérdida de empresas; industria manufacturera concentra la mayor caída absoluta de puestos; construcción encabeza el retroceso porcentual del empleo y las empresas de mayor tamaño explican la mayor parte de los puestos de trabajo perdidos.